Agraïment al Bernat Jaume de Figueres

El centre sociosanitari Bernat Jaume, en una imatge d'arxiu. / FSE

La meva mare, Pilar Oliveras, va passar els darrers dies de la seva vida al Bernat Jaume, amb un diagnòstic sense solució mèdica, però amb un excel·lent tracte per part de tot el personal d’aquest centre sociosanitari. Aquesta professionalitat i empatia, vers la pacient i també cap als familiars i altres visitants, són dignes d’elogi i de reconeixement públic. Per tant, el Bernat Jaume és motiu d’orgull per a la nostra ciutat i comarca.

Aquest fet ens porta a dues reflexions respecte al sistema de salut pública. La primera és que no hauríem de consentir retallades en la sanitat de tots, que dona cobertura universal, però l’Europa neoliberal prefereix incrementar la despesa en defensa. L’altre pensament ens porta que cal respectar els professionals de la salut i tractar-los amb consideració i gratitud. Quan veig en un establiment sanitari rètols d’advertència sobre el risc d’agressions als treballadors que ens cuiden, em cau la cara de vergonya i em pregunto: cap on va la nostra societat?