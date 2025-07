"Agraeixo en Pere Casellas el servei a la ciutat de Figueres, i li desitjo sort en la nova etapa"

Pere Casellas. / Santi Coll

Conec en Pere Casellas des de fa més de deu anys. Ara estem políticament molt propers, però no sempre havia estat així. Quan el vaig conèixer, jo era una jove que militava a la Joventut Nacionalista de Catalunya, i en Pere Casellas sempre em va parlar i escoltar.

Les nostres diferències polítiques en aquells moments eren abismals, però teníem un punt en comú: tots dos ens estimàvem Figueres, i això uneix, com també m’uneix amb qualsevol dels altres representants que hi ha actualment a l’Ajuntament de Figueres.

L’any 2019, quan es va formar el quadripartit —ara ja queda enrere—, li vaig dir que no m’agradava. Em va escoltar i va acceptar les crítiques constructives que li feia a les meves xarxes socials. No em va bloquejar ni em va eliminar d’etiquetes de cap publicació, a diferència d’altres.

L’any 2022 vaig deixar Junts, i cada cop em sentia —i em sento— més propera a les polítiques del Partit dels Socialistes de Catalunya, pel fet que són els únics que actualment poden portar avenços a Catalunya i que treballen pel país. Junts em va fer sentir estafada. Vaig creure en el procés, però a mi em van enganyar, i segueixen enganyant tots aquells que creuen que un partit que al Parlament no arriba als quaranta diputats farà la independència. També segueixen enganyats aquells que es pensen que el president Puigdemont tornarà, però aquest és un tema que ja en parlarem un altre dia. Avui, com diria el president Pujol, "això no toca".

Ara per ara, la independència no és possible. Ara per ara cal treballar pel país i per la ciutat, i avançar. El 2023 ja vaig veure que qui podia fer-ho era el PSC. Per això, gent de la meva família ja van optar per fer llistes en aquest partit. I si hi van optar, va ser gràcies a la feina que va fer en Pere Casellas.

En Pere Casellas va veure en mi una alegria i unes ganes de treballar que el van portar a lluitar perquè formés part del seu partit. Dos anys més tard, ho ha aconseguit.

Ara ell diu adéu. Sé que ha donat tot el que ha pogut —i més— per la ciutat de Figueres. Escric aquest article només per donar-li les gràcies per haver sacrificat tants anys de servei, tant en governs com a l’oposició, a l’Ajuntament de Figueres. Tot, només en benefici de la ciutat de Figueres.

En Pere Casellas, avui, és més que el regidor de l’oposició que vaig conèixer. Avui és un amic, i com a amiga li reconec i li dono les gràcies pel valor de fer un pas al costat pel bé de la ciutat de Figueres. No sé si tothom en seria capaç.

Vull dir que agraeixo a qualsevol dels vint-i-un regidors que hi ha, inclòs l’alcalde Jordi Masquef, perquè no ha de ser fàcil sacrificar-se com ho fan per una ciutat i donar la cara. Realment, tots els vint-i-un regidors estimen Figueres, i això és d’agrair.

A en Pere Casellas només li puc desitjar sort en la nova etapa. Gràcies pels anys de servei a Figueres.