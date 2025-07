Més enllà dels enderrocs i els incompliments al barri gitano de Figueres

Sant Joan i el Culubret de Figueres vistos des de l'estació de l'AVE de Vilafant / Santi Coll / —

Aquests pròxims dies sentirem a dir coses importants sobre el futur de les infraestructures viàries i del transport que afecten Figueres i tota la seva àrea urbana. Si a Madrid no passa res més de gros (de les moltes coses grosses que hi passen), alts càrrecs de l’administració de l’Estat tenen previst venir a la capital de l’Alt Empordà per a explicar els seus plans i projectes, i a signar documents rellevants amb els ajuntaments de Figueres i Vilafant. Res que no estigui parlat i comentat, res que no generi debat des de fa temps, res que no sigui necessari per a creure que un futur millor -i més ben connectat- és possible.

Amb el Pla de Barris al damunt

Aquests dies també es parla del Pla de Barris. De les intencions de la Generalitat d’invertir en diferents llocs de Catalunya que es consideren tensionats, socialment i urbanísticament parlant. Hauria aconsellat als seus promotors que anessin a visitar la imprescindible exposició de Pau Subirós sobre el Garrigal al Museu de l'Empordà. Ja em consta, però, que consellers i secretaris d’Estat han trepitjat alguns dels nuclis incandescents de Figueres. Els barris de Sant Joan i el Culubret, per descomptat.

Algú amb la pell fina es pot escandalitzar perquè parlo en el titular del "barri gitano" de Figueres. Que ningú s’escandalitzi, aquesta expressió la va fer servir sempre en Paco Doya, un orgullós gitano figuerenc, lluitador pels drets i les obligacions del seu barri. Té una plaça a nom seu. Alguna cosa vol dir. En Paco, home de diàleg, sempre deia que el seu barri no havia prosperat perquè «"ni paios, ni gitanos havien fet l’esforç per aconseguir-ho". L’abril de 2015 va començar un enderroc d’un habitatge de Sant Joan que no va anar més enllà de generar un circ mediàtic. I prou. En aquesta zona de Figueres hi calen moltes inversions, no només urbanístiques. De seny, també. Sempre em quedarà el dubte de saber què hauria passat si la pluja de milions d’euros del sorteig del Niño del 2023 hagués tingut una bona fi en el mateix barri...