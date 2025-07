"Quan vivia a Llançà veia com el poble anava en declivi i no era només culpa dels qui governaven"

Un carrer de Llançà, en una imatge d'arxiu. / Santi Coll

Em dic Marc, tinc 37 anys i ara fa dos anys que vaig marxar de Llançà. Hi vaig viure i treballar durant dos anys fent rutes a cavall, mostrant el seu entorn a molts turistes i fomentant el respecte pels animals i la cura de la natura, tant entre joves com entre adults. Sincerament, van ser dos anys meravellosos, fins al punt d’anar pel poble a cavall, com abans, per fer la compra, prendre alguna cosa, etc.

El millor d’aquesta feina era que et permetia assabentar-te de tots els "tejemanejes" que passaven al poble: des del rumor més personal fins al que succeïa dins l’òrgan de govern (l’ajuntament). I tot i que la majoria de la gent és meravellosa, vaig veure com el poble anava en declivi mentre hi vivia. I aquest declivi no era només culpa dels que governaven.

Perquè s'entengui bé el que vull dir: quan hi va haver el tema de les restriccions d’aigua, el principal problema dels qui manaven era decidir si fer-ho públic o no, per por que no vinguessin turistes. Cal dir que el límit de litres per persona era altíssim i de sobres.

Però, per part de la població, també es veien actituds sorprenents: senties gent dir que anaven a rentar el cotxe a Figueres perquè l’autorentat de la gasolinera de Llançà estava tancat per la séquia i les restriccions... com si a Figueres no tinguessin el mateix problema. Espero i desitjo que tot canviï a millor, perquè és el poble on he estat més feliç, i m'encantaria tornar-hi.