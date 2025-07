Cacera d'immigrants

Aldarulls a Torre Pacheco, Murcia. / Martín C. - Europa Press

Una veritable cacera dels immigrants s’ha desenvolupat aquests dies a Torre Pacheco, a Múrcia, com a resposta a una agressió per part d’un immigrant a una persona de 68 anys de la població. S’ha efectuat la detenció de l’agressor, però diversos grups d’extrema dreta s’han llançat a la cacera dels immigrants.

Fa pocs dies el líder de VOX, Abascal, deia que quan ells governessin expulsarien vuit milions d’immigrants; vincular delinqüència amb immigració és molt perillós, a més de fals. Més aviat la delinqüència està vinculada a l’exclusió social, diu el president de la Regió de Múrcia.

S’ha fet evident, aquests dies amb els successos de Torre Pacheco, un poble de poc més de 40.000 habitants, que les xarxes socials ben sovint desinformen més que informen. Milers de «bots» han intoxicat les informacions dels fets.

Ens trobem amb l’ús maliciós dels bots en els correus brossa, que acumulen adreces email rastrejant pàgines de contacte, o bots que acaparen tota l’amplada de banda descarregant llocs web sencers. L’extrema dreta ha encès les xarxes a través de webs internacionals, algunes denunciades i desactivades per les autoritats.

La ministra d’Igualtat (Ana Redondo) ha declarat que «som molt conscients que hi ha una internacional de l’odi que cerca l’enfrontament social i la desestabilització institucional».

Paraules que em fan pensar en fets anteriors a la Segona Guerra Mundial, quan les SS a l’Alemanya nazi van organitzar un pogrom contra la població jueva, a la qual consideraven com a causants de tots els problemes dels alemanys.

La coneguda com a «Nit dels vidres trencats» (Reichskristalnacht), la nit del 9 al 10 de novembre de 1938, es van incendiar i destruir unes 1.574 sinagogues, es van profanar cementiris, es van destruir més de set mil botigues i vint-i-nou magatzems jueus; es van detenir més de trenta mil persones i van ser internats en camps de concentració i se’n van assassinar més de noranta.

"Encara que poques persones ho sabessin llavors, la nit dels vidres trencats era el primer pas en la persecució sistemàtica i l’assassinat massiu de jueus a tot arreu d’Europa en el que va ser conegut posteriorment com l’Holocaust"

Aquesta violència indiscriminada explica que alguns alemanys que no eren jueus fossin assassinats simplement perquè algú va pensar que «semblaven jueus».

Encara que poques persones ho sabessin llavors, la nit dels vidres trencats era el primer pas en la persecució sistemàtica i l’assassinat massiu de jueus a tot arreu d’Europa en el que va ser conegut posteriorment com l’Holocaust.

L’extrema dreta i la dreta més extrema, a Espanya i a Europa, nega l’Holocaust, i continua intoxicant les xarxes i els parlaments (europeu, espanyol, català) en un clima d’odi i de xenofòbia envers els immigrants, els qui no són iguals que ells.

Els corrents migratoris segueixen creixent i seguiran, en benefici d’una Europa que està envellida en la majoria dels països occidentals.

Les lleis relacionades amb l’emigració no faciliten gens la integració i l’acolliment dels immigrants que veuen en Europa un paradís que viu tancat a les seves expectatives; que castiguen i sancionen la impossibilitat de poder treballar i cotitzar els primers anys de la seva arribada.

Per la meva edat, treball i activitats de voluntariat en una ONG he tingut ocasió de visitar diferents països d’Àfrica i d’Amèrica Llatina; en un continent i altre he tingut ocasió de conèixer moltes persones que mai haurien decidit de deixar la seva terra si allà hi tinguessin treball, pau i condicions suficients per a viure-hi.

També, a través de Càritas, he conegut moltes persones immigrants que s’esforcen a arrelar-se entre nosaltres, i ben sovint aprenen a parlar en català, molt més que molts jubilats alemanys que fa quaranta anys que viuen a la Costa Brava, o espanyols vinguts de fa molt temps, que s’han negat a aprendre el català.

Hem de ser conscients que, si no volem una altra nit de vidres trencats, hem de treballar més i millor per a una convivència amb els nouvinguts i evitar caure en l’aporofòbia, que no és altra cosa que la por a la pobresa.