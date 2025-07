Protesta contra les obres de la urbanització Super Fener de Llançà. / Maria Garcia

Vull expressar el meu rebuig al pla urbanístic de l’Ajuntament de Llançà. No podem permetre que desmantellin el nostre territori. Els grups especuladors no poden decidir el futur de la nostra terra: només el poble pot defensar Catalunya de tanta especulació. El territori és nostre, és del poble, i nosaltres som qui tenim el poder. No ho oblidem mai.