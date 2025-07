Baby boomers, versió figuerenca

Bob Dylan amb la seva mítica Fender Stratocaster, en el Festival de Folk de Newport el 25 de Juliol de 1965 / FESTIVAL NEWPORT

“Aquests dies de pre-pregó, família i amics m'han ajudat a fer memòria d'algunes coses. Una d'elles me la va comentar en Sebastià Roig*… Recordes que hi havia parades on es podien pescar tortugues vives? Una autèntica animalada que avui seria sancionada amb uns quants centenars d'euros”. Extret del pregó de Carles Pujol a les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres de 2024.

Quan un arriba a una certa edat, diríem ja respectable i que en el meu cas és la seixantena, hom comença a tenir una certa perspectiva del que ha estat la vida fins ara. La sensació que a vegades tinc, s'assembla molt al que va escriure l'Alice Munro, escriptora canadenca guanyadora del Premi Nobel de Literatura de l'any 2013. Atrevint-me a parafrasejar-la, va afirmar que en l'esdevenir de la vida t'oblides fàcilment del passat, d'una manera natural i sense pensar-hi. Situacions de l'ahir, més que desaparèixer passen a no ser importants. I de cop es produeix una brusca mirada cap enrere. El que era passat i ben passat torna a ser present, demanant atenció, i fins i tot que hi facis alguna cosa, encara que sigui evident que no s'hi pot fer res. Però aquesta evidència, no és del tot certa.

L'escriptor Vicenç Pagès Jordà en un acte a l'institut Ramon Muntaner / Conxi Molons

L'escriptor Vicenç Pagès Jordà sí que hi va poder fer alguna cosa. Va saber plasmar en algunes de les seves obres, les vivències i la trajectòria vital d'aquesta nostra generació d'una manera magistral. A La felicitat no és completa, Els jugadors de whist i El poeta i altres contes, retrata fidelment etapes tan crucials de la nostra vida com el naixement a l'Hospital de Figueres, l 'escola primària al col·legi Sant Pau, l'institut al Ramon Muntaner, l'escoltisme al Cau del Patronat de la Catequística, la socialització en els salons de màquines de la ciutat, el servei a la base militar de Sant Climent Sescebes i al Castell de Figueres i els inicis de la nostra lluita per la vida. Sempre amb el decorat de fons d´aquesta nostra Figueres i comarca propera. A Memòria Vintage hi descriu en algunes accepcions, definicions que em varen influir molt en aquella època i que m'han fet ser tal com soc ara: baby-boomer, EGB, Pipi Langstrum , BUP, Macuto, La Trinca, Made in Japan de Deep Purple, com a més significatives entre moltes d'altres.

Un gran privilegi

Sense ser-ne plenament conscients, tenim el gran privilegi que els nostres records d'aquells anys d'infantesa i joventut han quedat immortalitzats per sempre més, gràcies a la literatura, que té el poder de atorga-li aquesta condició. Una generació en el que ens hi veiem plenament reflectits, en què l'autor defuig en tot moment de la nostàlgia, en el sentit de lamentació per una joventut perduda o un exercici de reafirmació d'orgull de què hem estat i soms. Diuen els experts que es tracta d'una nostàlgia sociològica que mira a la societat d'aquell temps en contraposició al present, el passa per sedàs de l'intel·lecte i ho converteix en quelcom entenedor i popular. I segons el mateix Vicenç, és també un intent de deixar la nostra memòria escrita i si pot ser ordenada.

Vàrem néixer en una data molt propera a la de l'assassinat del president nord-americà J.F. Kennedy a l'any 1963, que va significar el final de l'època de la innocència. És a dir, passarem de l'optimisme de la joventut i del progrés dels drets civils que encarnava l'administració Kennedy a una altra època de violència i desorientació, provocant un sentiment de pessimisme i resignació a la societat nord-americana i a la resta del món occidental, per la seva gran influència cultural.

Canvi de rumb musical

Un altre fet que va canviar totalment el món de la música, commocionant l'opinió pública nord-americana i mundial, va coincidir plenament en l'any del nostre naixement. Va ser el canvi de rumb musical del messies i poeta del folk, Bob Dylan portaveu de les reivindicacions de canvi abans esmentades. Va passar a la tarda del dia 25 de juliol de 1965 en el Festival de música Folk de Newport (Estat de Rhode Island) quan el cantautor nord-americà davant un públic devot del seu acústic i lletres compromeses, va canviar a un estil totalment elèctric amb la seva mítica guitarra Fender Stratocaster, recolzat d'una banda de cinc músics. L'esbroncada va ser monumental des que varen començar a tocar, amb el llançament d'ampolles a l'escenari per part d'un públic enfadat i aplaudiments dispersos, interpretant només tres temes. Aquest episodi ha quedat magistralment immortalitzat a la pel·lícula de gran èxit estrenada l'any 2024 titulada A Complete Unknown.

El talent de Dylan era massa gran per quedar supeditat al constrenyiment del folk, necessitava un embolcall sonor més dens i ric que el rock li va donar, alhora que aquest es va beneficiar de l'enorme ambició literària de l'artista en les lletres de les cançons, que li va fer guanyar el Premi Nobel de Literatura del l'any 2016. I va tirar pel dret desafiant totes les expectatives, destruint el seu propi estereotip i evitant a tot preu l'autocomplaença.

Esperit de joventut

Amb aquest esperit ens iniciàvem a la vida , un grup d'edat de persones que pertanyem a la generació anomenada Baby Boomers, que al nostre país el formem els nascuts entre els anys 1957 i 1977, fills de l'explosió demogràfica tardana de la postguerra espanyola, supeditada a una bonança econòmica que va tardar a arribar. Una generació molt acostumada als grans canvis: el pas de la dictadura a la democràcia, l'assoliment de la nova identitat europea, el pas de la pesseta a l'euro, l'incorporació massiva de la dona al mercat laboral, l'aparició de nous models de família, l'adaptació del món analògic al digital...

Això ens ha fet ser una generació en general molt activa, molt exigent amb la nostra tasca laboral i que els experts ens preveuen com un canvi de paradigma en l'estereotip del clàssic jubilat. Intentarem tenir un retir amb una actitud molt proactiva, reivindicant viure aquesta etapa amb plenitud, portant a terme un tipus d'activitat que hi doni sentit. També liderarem aquest gran canvi en l'experiència d'estar retirats de la vida laboral tal com ho hem fet sempre.

I tot això amb l 'esperança que suscita les clares evidències de l'existència de la Supraconsciència amb els seus patrons de pensament i comportament basats en l'empatia, l'altruisme, la bondat, la justícia, la bellesa i principalment l'amor.

Una generació que definitivament hem deixat de ser joves, però que encara no som prou vells per deixar de fer coses útils i importants per a la nostra comunitat. I així ho continuarem fent, mentre puguem i ens deixin.

Amb Carles Pujol i Sebastià Roig concidim enguany amb el nostre aniversari. Per molts anys i salut a tots!