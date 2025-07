Llançà, símbol de l’urbanisme depredador

Els operaris treballant en la nova urbanització Super Fener de Llançà. / Maria Garcia

L’Ajuntament de Llançà ha decidit desempolsar un projecte caduc i destructiu: el Pla Especial Super Fener, aprovat l’any 2002. Parlem d’una reparcel·lació de més de 80.000 m² just al límit del Parc Natural del Cap de Creus, amb la construcció d’accessos que costaran milions d’euros. Tot plegat, per aixecar una nova urbanització que suposa una agressió directa a un dels entorns naturals més valuosos del país.

Mentre molts municipis avancen cap a un model més sostenible i respectuós amb el territori, Llançà opta pel contrari: expandir la seva trama urbana en els punts més sensibles, en comptes de completar i millorar la que ja té. Els carrers del poble estan plens de sots, les voreres són intransitables i l’asfalt, aixecat per les arrels, fa vergonya aliena. Però l’Ajuntament prefereix destinar els recursos a satisfer interessos urbanístics vinculats al turisme i a l’especulació.

Aquest és només un exemple més d’una actitud irresponsable i depredadora que es repeteix: urbanitzacions planejades al camí de ronda i al voltant del parc natural. Llançà s’està convertint en un cas de llibre del que no s’hauria de fer mai més.

És intolerable que encara s’executin projectes dissenyats fa més de 20 anys, quan les necessitats mediambientals eren diferents i l’emergència climàtica era ignorada. Ara ho sabem: preservar el territori no és una opció, és una obligació.

Davant aquesta ofensiva, cal una resposta contundent. Les forces polítiques, les entitats socials i la ciutadania no poden restar passives. Cal aturar, d’una vegada per totes, aquest model d’urbanisme salvatge. Llançà no pot continuar venent el seu paisatge al millor postor.