Més treballadors, menys benestar

Més de 400.000 treballadors. Concretament, a les comarques gironines hi ha 404.800 persones amb un contracte de feina, segons les dades de l’Enquesta de Població Activa feta pública aquest dijous per l’Institut Nacional d’Estadística. És la xifra més alta de la història. És una bona notícia? Sí. Però amb uns quants peròs enganxats. És una bona notícia, perquè voler treballar i no tenir feina és una autèntica desgràcia per a qui s’hi troba. Com més gent tingui feina, millor. Ara bé, els peròs també són prou clars perquè no s’hagin d’amagar. La província de Girona ha arribat a tenir més de 400.000 persones ocupades perquè, bàsicament, ara som molts més habitants que fa uns anys, i el creixement demogràfic -no pas natural, sinó fruit de la immigració- ha vingut en bona part provocat per la gran necessitat de mà d’obra d’una economia centrada en el turisme i el sector serveis.

L’economia catalana, i la de l'Empordà en particular, genera molts llocs de treball de poc valor afegit i, per tant, de sous baixos. És a dir, cada cop som més gent treballant i, cada cop hi ha més gent que, tot i tenir feina, té problemes per arribar a final de mes o, sovint, té la sensació que, tot i tenir una feina estable, el seu sou no és suficient per tenir el nivell de vida de generacions anteriors. Més dificultats per pagar lloguers o hipoteques i poca, o cap, possibilitat d’estalviar. En resum, més feina i menys sensació de benestar col·lectiu. En un moment en què hi ha més feina que mai, aquesta quantitat de llocs de treball no serveix perquè, tot i cobrar cada final de mes, els joves sentin que tenen el mateix poder adquisitiu real i possibilitats de prosperar que, en molts casos, el que van tenir els seus pares.

Els governs poden treure pit d’una economia a l’alça que cada cop crea més llocs de treball. I no és cap mentida. Però, al mateix temps, mentre creixen les grans xifres macroeconòmiques, també augmenta la desigualtat. I cada cop serà més habitual trobar gent que, sense estar a l’atur, no vegin la manera de pagar el lloguer. O sigui: treballadors, però pobres.

