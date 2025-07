Els cotxes d’en Rubau

Tramontana XTR / AD TRAMONTANA

Llegeixo que Cupra ha registrat el nom Tramuntana, pensant en un futur model. Sembla que, més tard que aviat, tornarem a veure un cotxe amb denominació empordanesa per les carreteres. Ja ho vam viure amb el primer gran projecte de Josep Rubau. El Tramontana no era només un superesportiu radical. Era una declaració d’intencions. Un símbol de l’esperit emprenedor empordanès.

Rubau, format entre Barcelona, Londres i Alemanya, sempre ha trencat motlles. La seva trajectòria ho demostra: passió i perseverança poden convertir una idea impossible —com fabricar un hípercar artesanal a l’Alt Empordà— en realitat. El Tramontana, amb la seva silueta de Fórmula 1 i personalització extrema, va trencar tots els esquemes amb una aposta agosarada: un cotxe únic, fet a mà, pensat perquè cada exemplar fos irrepetible i amb una càrrega d’identitat local inoblidable.

"Ja ho vam viure amb el primer gran projecte de Josep Rubau. El Tramontana no era només un superesportiu radical. Era una declaració d’intencions. Un símbol de l’esperit emprenedor empordanès"

L’esperit emprenedor de Josep Rubau no s’ha aturat mai. Després de les exitoses Red Shark Bikes, ara ha tornat a la seva passió: els cotxes. El nou Rubau Car, presentat a Top Marques Mònaco fa uns mesos, no busca només velocitat o tecnologia, sinó emoció i autenticitat. El disseny elimina el parabrisa central i exposa el conductor a una experiència sensorial. Només ens construirà dinou unitats, cada una homenatjant una victòria a Le Mans.

El futur pot portar-nos nous Tramuntana, però el que realment distingeix l’Empordà és tenir figures com Rubau, que amb passió i visió han sabut crear projectes que ens projecten al món. Gràcies a persones com ell, el territori continua sent sinònim de talent, creativitat i ambició internacional.