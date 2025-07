Nits de mal dormir

Terrasses al carrer. / Empordà

L'onada de calor, que el canvi climàtic ens ha enviat aquest mes de juny passat i que ha omplert les notícies, m’ha permès descobrir adjectius per a les nits caloroses que fins ara no havia relacionat. Ja fa temps que es parla de les «nits tropicals», quan costa aclucar l’ull, però aquest any he descobert, a través de les cròniques meteorològiques, que segons la temperatura que s’assoleixi, les nits poden ser «tòrrides» (que jo associava a una altra mena de nit) si no baixen de 25 graus, o «roents», si la cosa encara es dispara més. No sé si hi ha algun altre nom amagat, com podria ser «nit de foc» o «nit infernal», si la natura ens envia nits encara més xafogoses.

Però el que és cert, és que en el que portem d’estiu, ni amb les finestres esbatanades es pot dormir de forma agradable i seguida. I no només per la calor, ja que el fet d’estar al llit amb el balcó obert s’ha convertit en un malson, precisament per no poder agafar el son.

El motiu és l’excés de vida exterior de la gent que, omplint carrers i terrasses sense hora de recollida, alcen la veu de manera directament proporcional al nivell d’alcohol, i sembla que els tinguem dins de casa.

I, a més a més, cosa que em sembla encara més greu: les places, els parcs infantils i les pistes d’esport de molts barris i pobles s’omplen de mainada juganera en un horari que està més enllà del que seria recomanable per als menors. I així les coses, els veïns comencen a estar emprenyats amb els pares irresponsables que deixen que nois i noies de curta edat estiguin fins a altres hores fora de casa.

Aquests fets han posat en peu de guerra una urbanització de Vilafant, que està farta que la pista pública estigui sempre plena de gent forana, fet que associen a un augment de la inseguretat i als danys als vehicles.

També, s’hi juguen partits de futbol-pista de matinada, on el rebombori i els cops de pilota trenquen el silenci nocturn i, a més, segurament per la ineficàcia dels porters, se celebren gols cada dos minuts, amb crits i visques, mentre els veïns que s’han de llevar d’hora per aixecar el país mosseguen el coixí amb els ulls com plats.

No sé si aquestes nits es podrien batejar com a «nits molestes», però el que és clar és que molta gent, aquest estiu, té nits de mal dormir, i no només per la calor.