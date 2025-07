Llar d’infants municipal Els Pins de Figueres, gràcies de tot cor per la feina ben feta

Nenes i nens al pati de la llar d'infants Els Pins, en una imatge d'arxiu. / AFA Llar d'infants Els Pins

Una etapa de tres cursos preciosa és la que hem viscut a la llar d’infants municipal Els Pins de Figueres. Tres cursos molt retents i molt fructífers que es poden resumir amb una paraula: AGRAÏMENT. Amb majúscules. Tres cursos que han donat molt de si: tant el nostre petit com nosaltres hem après molt de cada pas del camí recorregut i de cada valor adquirit. Hi ha una frase que ens agrada molt i que creiem que és una premissa d’Els Pins: "No preparis el camí per a l’infant, prepara l’infant pel camí".

El nostre petit va començar les seves vivències a una de les estances de la planta baixa d’Els Pins amb 4 mesos i pocs dies de vida i aquesta setmana acaba la seva aventura a la llar amb 3 anys i 3 mesos justos a l’estança taronja, color que curiosament s’associa a l’energia, l’entusiasme, la creativitat i l’alegria, característiques pròpies d’un infant de tres anys. Durant aquests anys el nostre fill ha estat anant a la llar amb alegria, amb ganes i amb un somriure, sobretot durant aquest darrer any, conscient que anava a l’escola a jugar amb els seus amics. Diuen que els nens sempre diuen la veritat i creiem que poques coses poden arribar a ser més sinceres i significatives que això.

Volem destacar l’absoluta confiança que ens ha transmès sempre l’equip d’Els Pins. Des del primer moment, ens hem sentit ben acollits i cada dia hem deixat el nostre petit sabent que estava en bones mans i amb la tranquil·litat absoluta que seria estimat, atès i protegit en tot moment. Sempre heu tingut les portes obertes, literalment i emocionalment, perquè poguéssim formar part d’aquest camí educatiu, ell i nosaltres com a pares. El respecte profund pels seus ritmes, la vostra mirada atenta i amorosa i els somriures constants que l’han acompanyat cada matí han estat un regal que no té preu.

El nostre petit ha comptat, durant tota l’etapa, amb una educadora referent que val un imperi i que s’ha estimat els "seus" nens a més no poder. Generositat, empatia, paciència i entusiasme a cabassats. Però no només ella, sinó que guardem molts bons records de tota la resta de grans professionals que també n’han estat protagonistes. Totes vosaltres heu aportat al nostre petit coses úniques i instants molt valuosos. Mil gràcies a totes. També a la persona que capitaneja tot aquest equip. Sense tu segur que aquest tarannà que es respira a la llar Els Pins no seria el mateix. Quina enveja la manera com desprens, dia rere dia, tanta serenor i tanta calma a la gent que t’envolta. Totes vosaltres heu deixat una empremta que perdurarà, tant pel que fa al tracte amb els infants com amb les famílies.

Com a pares, hem volgut escriure aquestes línies per fer una parada sempre necessària en el camí. En tots els àmbits de la vida, el ritme frenètic de les nostres rutines sovint ens dificulta veure-hi més enllà i no pensem a valorar, com pertoca, el procés i les persones que n’han format part. Nosaltres volíem aturar-nos uns minuts a fer memòria d’aquesta primera etapa de la petita infància (que necessària, rica i valuosa que arriba a ser) i dir amb la boca ben gran que hem coincidit amb professionals entregades, i també amb famílies compromeses, com els companys i companyes que ens han acompanyat a la junta de l’AFA i, en especial, els dos presidents que hem tingut. Gràcies, tribu d’Els Pins!