La plataforma experimental marina; “aquí sí”

Ara que els procediments per a la instal·lació d’un parc eòlic flotant davant la badia de Roses segueixen el seu curs, creix la preocupació per la construcció imminent d’una plataforma experimental, anomenada PLEMCAT, a la mateixa zona.

Estarà equipada amb sistemes de mesura de tota mena i s'hi podran connectar 3 aerogeneradors flotants per avaluar diverses variants d’aquesta tecnologia en fase de desenvolupament, tant pel que fa al seu rendiment energètic, com a l’impacte que pugui tenir sobre l’entorn; per exemple, quin és l’efecte sobre el fons marí dels ancoratges o cables elèctrics, o com el soroll de les pales o si els camps electromagnètics modifiquen el comportament dels peixos. És a dir, una plataforma orientada a optimitzar l’eficiència d’aquesta tecnologia energètica i a fer-la més respectuosa amb els ecosistemes marins. Val a dir que aquesta plataforma serà pionera a la Mediterrània, on l’aprofitament de l’energia del vent només és possible amb parcs eòlics flotants, una tecnologia que, ara com ara, compta amb dos únics parcs comercials arreu del món, a Escòcia, tot i que n’hi ha molts més en diferents fases de desenvolupament.

Tal com passa massa sovint amb el desplegament de les energies renovables, els objectius del PLEMCAT no es posen en qüestió; allò que genera rebuig és la ubicació. En aquest cas, el lema dels opositors podria ser: “PLEMCAT sí; però aquí no”. La intenció d’aquest escrit és mostrar que la ubicació del PLEMCAT davant Roses, per una banda, és gairebé obligada tenint en compte la normativa vigent i, per altra, és idònia pels objectius que es persegueixen.

Segons els plans d’ordenació de l’espai marítim (POEM) aprovats pel Ministeri de Transició Ecològica (MITECO) el 2023, l’experimentació en tecnologies renovables marines es realitzarà preferentment fora de les zones on està prohibida l’eòlica marina. I resulta que, al llarg de la costa catalana, només estan eximides d’aquesta prohibició l’àrea davant de Roses destinada al parc eòlic flotant (anomenada LEBA1) i un petit segment de la costa central situat al Baix Penedès.

Des d’un punt de vista tecnològic, l’avantatge del LEBA1 és inqüestionable per raó de la velocitat del vent. El POEM considera que la velocitat mínima del vent per a fer rendible un parc eòlic marí flotant és de 7,5 metres per segon (m/s), que se supera davant Roses, mentre que és del tot insuficient davant el Penedès (4,8 m/s). Cal tenir clar que la recerca de la plataforma experimental només serà útil si s’apropa al màxim a les condicions reals de funcionament dels futurs aerogeneradors.

Pel que fa a l’impacte sobre els ecosistemes marins, sembla aconsellable avaluar-los precisament allà on és previst construir un parc eòlic i, més encara, tenint en compte la proximitat de zones especialment riques en biodiversitat, i que dins del LEBA1 hi ha un vedat de pesca. La instal·lació de la plataforma amb els seus 3 aerogeneradors tindrà un efecte molt més petit que el dels prop de 65 molins que podrà contenir el parc eòlic comercial. No ens enganyem, el PLEMCAT no és cap cavall de Troia; el parc comercial es promourà amb el PLEMCAT o sense. Ara bé, amb el PLEMCAT es pot fer millor. Posem com a exemple els parcs eòlics flotants actualment en funcionament a Escòcia. La construcció final va canviar el sistema d’ancoratge que s’havia utilitzat en una prova pilot per així minimitzar el soroll subaquàtic.

Per desdramatitzar l’efecte que el PLEMCAT pot tenir sobre l’ecosistema local, sense haver d’acudir a l’afirmació inqüestionable que el canvi climàtic ja produeix efectes molt pitjors sobre la biodiversitat marina de tota la Mediterrània degut al augment de temperatura i la acidificació del aigua, cal posar en relleu que el LEBA1 no se solapa amb cap àrea marina protegida i en canvi, un xic més amunt, al nord del Cap de Creus, en ple espai marítim protegit del golf de Lleó, el Govern francès acaba d'iniciar els tràmits per instal·lar dos parcs eòlics de 250MW cadascun i en preveu dos més de 500MW en una segona fase, perquè considera que són compatibles amb la biodiversitat del medi marí.

Per precaució davant del ràpid augment de temperatures que estem vivint, no ens podem permetre esperar a resoldre totes les incerteses per avançar. Sense acció climàtica, la biodiversitat està condemnada. I alhora, sense protegir la biodiversitat, l'acció climàtica esdevindrà insuficient per aturar l'escalfament global. Totes les autoritats implicades tenen aquest doble objectiu i, en aquest sentit, la recerca esdevé imprescindible per encertar la tecnologia més eficient i més respectuosa. La PLEMCAT és l’oportunitat per assolir-ho amb l’eòlica marina a la costa catalana. No cal ser tan atrevits per dir: "PLEMCAT, aquí sí".

*Pere Roura, Sergi Nuss i Enric Pardo formen part del col·lectiu Renovem-nos.

