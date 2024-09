Boye a Cadaqués i Llarena a Comarruga

Marcel Borràs i Joan Borràs al Xiringuito de Cadaqués fent de DJ . / Cedida

Tres dies abans de la fugaç aparició de Puigdemont a Barcelona, el seu advocat Gonzalo Boye va ser vist menjant a Cadaqués. Setanta-dues hores després del ridícul dels mossos i de la misteriosa fugida de l’expresident, el jutge Pablo Llarena menjava tranquil·lament en un conegut restaurant a la platja de Coma-ruga. Un a la Costa Brava i un altre a la Costa Daurada. Ni en això tenen gustos semblants. Llarena entre redactar ordres de detenció i exigir informes de l’ocorregut, també ha passat uns dies a la Cerdanya. Aquesta vegada, va elegir un dels restaurants amb millor matèria primera de Puigcerdà. Boye per la seva banda, en els últims anys s’ha deixat veure en diverses ocasions per la popular població de l’Empordà. En l’última, va coincidir amb el president del grup parlamentari de Junts Albert Batet. Un altre d’habitual de la zona és l’expolític Quim Forn.

El que s’ha trobat a faltar aquest estiu són aquells vídeos de Pilar Rahola mostrant la seva piscina atapeïda de líders independentistes o el d’aquella malinterpretada paella que encara cueja. Bé, és cert que va publicar fa uns dies un reel en el qual se la veia sopant amb l’estimat actor Joan Pera a la platja de Perafet, però, és clar, no va tenir ni la repercussió ni aquest morbo polític que tant li agrada a Rahola.

En qualsevol cas, Cadaqués és punt de trobada de tota mena de famosos i personalitats amb pensaments diferents. Sense anar més lluny, el que fos declarat empresari exemplar en temps de Jordi Pujol em refereixo a Javier de la Rosa és el principal client de l’únic venedor del cupó de l’ONZE. "Ve cada dia" em va comentar el cambrer d’un bar situat just davant i que ja li servia en aquells temps d’abundància i de donacions per pintar l’església de Santa Maria.

Cantants i actors

El cantant Ramon Mirabet també ha passat uns dies a casa del productor Quique Camín, però l’aparició més sonada de l’estiu ha sigut la de la cantant i compositora catalana Bad Gyal. Va menjar amb discreció i en parella diversos dies al Xiringuito de la Sal. A la nit no es va perdre els fantàstics còctels de Manel Vehí al mític Bar Boia. Malgrat tractar-se d’una top mundial i amb premis internacionals, la filla de l’actor Eduard Farelo es va mostrar molt carinyosa i pròxima amb tots els fans que la reconeixien.

Al Xiringuito, sigui dit de passada, es va muntar una bona festa la nit. El seu responsable Joan Borràs va exercir de DJ junt amb el seu germà, l’actor de moda i també premiat Marcel Borràs. Per cert, el seu pròxim paper serà el de Joan Manuel Serrat en una sèrie que prepara Movistar Plus+ sobre Massiel i la polèmica amb el cantautor en Eurovisió de 1968.

Un altre cantant que ha fet un vist i no vist a Cadaqués és Joan Dausà. Sempre que els seus compromisos li permeten, ve a passar unes hores amb el seu bon amic Rafel Martín Faixò. Dausà que és molt culer, actuarà aquest octubre a Madrid el mateix cap de setmana que es disputa el clàssic. Segur que serà un èxit, ja que les localitats del Palau de Vistalegre ja estan pràcticament totes venudes. Respecte al Barça, caldrà veure com estarà d’aquí un parell de mesos...

De Barça i Jocs Olímpics

Escoltant a Víctor Font i a Joan Camprubí Montal dos socis del Barça que ja treballen a fons per encapçalar cadascun una candidatura en les pròximes eleccions, la cosa no pinta bé. O sigui, que pinta molt malament. Doncs sí, els dos també han passat aquest estiu per Cadaqués. Camprubí va estar uns dies a casa del seu company de possible junta directiva Carlos Galofré mentre que Font és rebut cada any pel seu inseparable amic de Granollers, el reconegut empresari i filantrop Jordi Barceló.

Vinculat a l’esport, però no al Barça, ha passat aquest any menys dies de vacances en la seva segona residència l’actual vicepresident del Comitè Olímpic Internacional Juan Antonio Samaranch. Va ser acabar els exitosos Jocs de París i traslladar-se a Cadaqués. Samaranch que, seguint els passos del seu pare, podria ser el pròxim president del COI, després de la renúncia a tornar a presentar-se l’actual president Thomas Bach, sol córrer uns 10 quilòmetres diaris pels carrers d’aquesta localitat. Doncs això, que s’ha acabat l’agost. Tots a Barcelona.