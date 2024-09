Barques amb 'quinquis Lacoste'

Embarcacions en una cala. / Arxiu

Grups ecologistes i plataformes cíviques de la Costa Brava i Balears estan denunciant amb vídeos molt eloqüents les conductes intolerables de propietaris d’embarcacions que envaeixen zones de banyistes, passen a gran velocitat a tocar de nedadors i kaiacs de forma intimidatòria, i menyspreen com energúmens les mínimes normes de convivència, sovint fent coses perilloses i il·legals. Com a propietari d’una petita embarcació dec tenir un plus d’autoritat per dir que tenen tota la raó. El meu avi deia que, la majoria de la gent, quan es posa davant d’un volant, perd vint anys d’edat mental. Si és així a la carretera és fàcil imaginar què passa en un espai sense carrils ni semàfors on les multes són com els unicorns.

El mar és una selva sense arbres on preval la llei del més gros, i on persones suposadament respectables a terra ferma es converteixen en ‘quillos’ amb pasta que mantenen barques caríssimes per no fer res més que anar a menjar ganchitos a les cales i donar cops de gas quan els coneguts estan mirant. I si tenen motos d’aigua ja flipes. Però encara hi ha una cosa pitjor: les embarcacions professionals que mouen turistes amunt i avall són les primeres que vulneren els límits de distància a la costa, avassallen els petits i ignoren les velocitats màximes d’entrada a les badies. Si aquestes no donen exemple, qui ho farà? Naturalment, també hi ha gent sensata, amb cultura de mar i respectuosa amb els altres i amb l’ecosistema. Naturalment. Molta. Però els ‘quinquis lacoste’ són tants que només se’ls veu a ells.

Els ecologistes demanen normes més estrictes, però no servirien de res. El que cal és fer complir les que hi ha. Cal que les titulacions siguin més exigents, que incloguin alliçonament sobre bones conductes al mar, que les acadèmies divulguin que és imperatiu preservar el fons marí i que els Mossos posin a l’aigua alguna cosa més que una barca molt fotogènica però que només l’hem vist passant.