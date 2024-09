Gala, més que la musa de Dalí

Vicky Peña durant l'acte pels 130 anys del naixement de Gala / Marc Marti - DDG

El cinquantenari del Teatre – Museu Dalí serà un dels protagonistes de la reentrada cultural. Les celebracions ens transportaran al 28 de setembre de 1974, quan l’antic i socarrimat teatre municipal de Figueres es va transformar en l’objecte surrealista més gran del món. L’esdeveniment va ser possible gràcies a personatges clau que van convertir la ciutat en la meca de Salvador Dalí. Una d’aquestes figures imprescindibles va ser Elena Ivánovna Diákonova, més coneguda com Gala, a qui el pintor estimava més que «la meva mare, el meu pare, Picasso i, fins i tot, més que els diners».

Aquest mig segle coincideix amb altres aniversaris importants dins l’univers dalinià: el centenari del Surrealisme, el cent vintè aniversari del naixement de Dalí i el cent trentè de Gala, que se celebra el 7 de setembre. Per al pintor, ella era Galuchka, Gradiva, Oliveta o Lionette, entre molts altres sobrenoms efectuosos. Per a la resta del món, ha estat sempre la musa, la model, l’esposa o la facilitadora necessària de l’èxit del geni figuerenc.

Igual que ha passat amb Anna Maria Dalí, l’ombra del pintor ha eclipsat la figura de Gala. Però ella era molt més que això. Com moltes altres dones al llarg de la història, mereix ser reivindicada com una de les intel·lectuals més rellevants de començaments del segle XX. Alguns autors la consideren l’única dona present en el moment fundacional del moviment surrealista. No reconèixer-ho suposa una visió reduccionista que perpetua la desigualtat de gènere. Considerar i destacar les virtuts pròpies de cada persona és essencial per construir una societat més justa i equitativa.