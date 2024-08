Mercat d’estiu

Mercat d'Empuriabrava. / Santi Coll

És agost. Calor. Passegem pels mercats d’estiu. S’hi escolta de tot, i més. A cada pas sentim alguna cosa que ens crida l’atenció.

—Eheeeè!... Ma... ma!...

— Ara, ara ve la mama!

L’home morenàs, amb barret i calces curtes, gira el cotxet i es posa a mirar goludament a la parada les fruites exposades: vermell de les síndries tallades, dels préssecs avellutats, de les cireres encara, de les nectarines.... Groc dels raïms ja, de les pomes, de les prunes... A l’altre costat xerren tres dones franceses, valorant l’oferta.

— Voilà... combien?

— Aquests a vuit. A huit, huit euros.

—Niña ... a cuántos euros has dicho?

— Emprovi’s aquest trenta-set ...

— No, si ja ho deia jo que tinc el peu més petit.

— No sé on anirem a parar, Quim, amb aquests polítics ... Quantes mentides que deixen anar cada dia!

— Sifle fort, Jean!

— ¡Venga ya, nenas, que me voy a la playa!

— Aquestes t’aniran bé, Sílvia.

—Sí, ja m’ho ha semblat a mi...

—Just el que et convé!

—En Pep diu que l’Espanyol és més bon equip que el Girona...

— En Pep no en sap de la missa la meitat, no hi entén ben bé res de res!

— Una talla más, madame. Mucho pecho, usted.

— Ven reina, esto es para tí.

— És un racista, aquest home ...

— Anem a comprar i després ens refrescarem a la platja, nenes.

— Esto es para hombres, reina, como el fútbol ...

— Pardon, monsieur ...

— Sorry!

— Oye, perdona. Tienes braguitas azules?

— Vine, maco, que porto de tot i tot "baratot"...

— No, si ja ho he comprat tot jo.

— Ei, escolti! Cony d’home!

— Oui, oui... Mais...

Gent mercadejant i fent petar la xerrada, tot animats. La parada de les flors vessa de geranis, clavells, roses, pensaments...

La gent passeja, tota joiosa i alegre. Fa un matí ben assolellat i lluminós, al pic de l’estiu. La mar jeu quasibé en calma i mostra ara mateix un blau encès; el cel és llis, resplendent. «L’agost calent, senyal corrent», deien els vells d’abans.

I van passant les hores ara, una rera l’altra, assossegades i monòtones... Més enllà, una rossa tenyida, al voltant dels cinquanta sembla, de pits i cuixes ufanosos, exhuberants, observa amb atenció les possibles rebaixes. I demà serà un altre dia, dijous sembla ser...

El carrer fa estona que és ple de gent, amunt i avall. Un matrimoni un pèl madur es passeja silenciós vora la platja. Tot de cop, ella el mira i li diu, insidiosa:

— Joan, en vint anys de casats no m’has comprat mai res ...

— Ah! És que vens alguna cosa, tu?...