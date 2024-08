Benvinguts al paradís

Gent a la platja a Llançà. / Santi Coll

Fa uns dies llegia que la massificació del turisme de costa provoca reduir les platges nudistes i la seva pràctica; no sabia ben bé la relació entre una cosa i l’altra, però sembla que la presència constant de telèfons amb càmera, la pressió urbanística i la manca de respecte pel col·lectiu -curiós tenint en compte que existeix pacíficament des de fa dècades-, són els principals causants. Potser tenen raó.

Qui sap si un dels elements que ho provoca és l’aglomeració de visitants en pocs dies, com veiem en les operacions sortida i tornada a principis i finals d’agost de les principals ciutats del país. De cop i volta, petites poblacions tripliquen o quadrupliquen els seus habitants i reclamen uns serveis que no sempre es poden proporcionar; si són de costa omplen tots els racons a prop del mar i si són de muntanya serpentegen per tots els camins coneguts i per conèixer.

A casa nostra, amb un turisme assentat, tradicional i coneixedor del nostre territori -dada rellevant- no es pot sostreure també d’un fenomen que sembla que any rere any va en augment; amb l’agreujant que els ingressos per visitant són menors cada any.

Els reclams turístics de retrobar-se amb un lloc desconegut i paradisíac ja són història, però continua encara -em temo- en l’imaginari de bona part de qui ens visita. És freqüent veure intrèpids banyistes intentant arribar algun indret solitari, de difícil accés, escarpat i perillós, amb cadira de platja, para-sol, nevera i xancleta.

Potser vivim una nova definició del "Paradís Perdut" de Milton, però trobo que bona part d’aquest perillós fenomen -en tots els sentits- de la turismofòbia rau en una massificació que costa molt de digerir en determinades zones, i ens situa fatídicament on explicava Ortega a "La Rebelión de las masas".