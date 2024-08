Agost

Estiu, vacances, temps per gaudir i llegir. Matí, no cal despertador, la canalla desvetllada roda per tota la casa; de sobte, recordo que no hi ha escola. Amunt, esmorzar, rentadora, súper, a pas ràpid, que la calor apreta i tots volen anar a la platja. Faig bossa, amb il·lusió poso el llibre al fons, tot lligat, recullo els fills de la veïna; ella treballa, pobreta. El meu home decideix quedar-se, sobretot per deixar més lloc al cotxe. Molt considerat. Ja som a la carretera farcida a vessar amb el ciclista equilibrista, el camió repartidor, el bus parsimoniós i el turista despistat.

Anem a pas de pardal. Calma, els nens s’atabalen, poso música a veure… per fi arribem, cap pàrquing lliure, tothom és aquí! Més tard, a mig quilòmetre del mar, un espai per deixar el cotxe. Baixem nosaltres i totes les andròmines de platja, fem la travessa del desert fins a arribar a lloc.

"De cop i volta recordo el comentari d’un company de feina: «feu vacances a l’agost? Jo les demano al novembre»"

Ara podré llegir, impossible, al voltant hi ha sessió gratuïta d’àudio llibre a tot volum de temes diversos: econòmic «està tot caríssim…», polític «aquests només volen la cadira…», social, «mira, de fora vingueren…» familiar «i la meva cunyada instal·lada a casa», eròtic «Manel, deixa de mirar que ens diran alguna cosa», i totes les converses acompanyades gentilment pel cor infantil que s’escolta tothora. Podem estar ben tranquils, la nostra mainada gaudeix d’uns pulmons formidables marca Montserrat Caballé. Resignació, fora llibre, calor i més calor… vinga tothom a dinar. Carretera prou bé, ja som a casa, la veïna no ha tornat, macarrons per a tothom, dins la cuina quaranta graus. Tots tips, temps meravellós de silenci i repòs, pillo el llibre i... sona el mòbil: «filla, m’hauries d’acompanyar al metge; fas vacances, no?…».

Hi truco, hi anem, sala plena, gent amb cara de pomes agres, aire condicionat, agafo el llibre… però no, la mare enceta un resum exhaustiu de la seva joventut «quan tot rutllava com cal». Fora llibre. Visita de metge: «sí, senyora … Ja se sap, vostè és gran...». Arribo a les vuit del vespre, proposta: «podríem anar a Sons del Món». Resposta: «jo ja tinc tota la son del món». «Noia, després dius que no sortim mai». Ara sí, agafo el llibre, però de cop i volta recordo el comentari d’un company de feina: «feu vacances a l’agost? Jo les demano al novembre»... llest, oi?