Anna Junyer, 50 anys suant

Anna Junyer. / FEB

Rafa Mora, Roser Llop, Anna Junyer, Rosa Vilaboy, Ton Corominas... Molt s’ha escrit d’aquell equip que, sorgit del pati de l’escola de les Escolàpies on Mora va entrar a fer de professor d’educació gràcies a una baixa per maternitat, va acabar portant Figueres a l’elit del bàsquet femení estatal. El 1978, La Casera va guanyar el campionat d’Espanya juvenil a Zamora i Anna Junyer, que posteriorment seria clau en l’ascens empordanès a Primera Divisió i tindria una exitosa carrera en clubs de Barcelona, Tortosa i València, va ser designada la millor jugadora de la final. Quaranta-sis anys més tard d’aquell campionat juvenil, Anna Junyer continua lligada al bàsquet. I, com gairebé sempre en aquestes cinc dècades, de manera exitosa. Aquest diumenge, Junyer guanyava a Viena el Campionat d’Europa de 3x3 com a seleccionadora espanyola en una modalitat que, poques setmanes abans, ja li havia permès viure la glòria olímpica als Jocs de París. Cinquanta anys d’èxits, però, també, cinquanta anys de molt treball.

Incomptables hores de suor que, en el cas de Junyer, van començar al pati de les Escolàpies on, amb Mora, aquelles nenes d’entre 12 i 14 anys entrenaven matí, tarda i nit. «Van ser molt superiors, sobretot físicament. Era un espectacle veure-les córrer», escrivia Jordi Xargayó a Los Sitios en una crònica des de Zamora de la final d’aquell Campionat d’Espanya juvenil. Guanyaven perquè corrien més que ningú, perquè havien entrenat més que la resta... I avui, mig segle més tard, Anna Junyer continua corrent per arribar a tot arreu. A entrenar equips olímpics o a formar les futures estrelles en categories de formació. Sempre suant i treballant fort. Molt fort.