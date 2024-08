Refugis teatrals

Que m’hagi d’assabentar per aquest mateix setmanari, gràcies a una bona peça d’en Carles Ayats («La violència silenciada») que la Generalitat estima que a Catalunya es produeixen 348.000 casos anuals d’abús a gent gran, a partir dels criteris de l’OMS, és realment impresentable. Però el més greu, com també apunta ell, és que es calcula que només es denuncien un de cada vint casos!, on la majoria són de naturalesa psicològica, a part l’econòmica, física i sexual.

Si això sumem, els que no es consideren discriminació avui encara, sanitària, ambiental i climàtica, que tot arribarà, el nivell de violència silenciada és monumental. Violència que contrasta amb l’alarma social que hi ha amb la violència de gènere. Exquisida sensibilitat i rius de tinta per terra, mar i aire les 24 hores del dia, els set dies de la setmana. Aquest contrast no és de rebut. Tota violència ha de ser condemnada i no pot haver-hi violències de primera i de segona (o de tercera).

Anem als creixents impactes del canvi climàtic sobre la salut humana i en concret els col·lectius vulnerables, entre ells la gent gran. Els refugis climàtics que han d’estar a l’abast, sobretot ara amb les temperatures caniculars, no només s’estan creant amb comptagotes, sinó que allà on s’han obert (pocs) s’estan començant a interpretar com refugis climàtics vs. piscines o com refugis climàtics vs. sensesostre. La variant piscina ens porta a la calor durant el dia i la variant sensesostre a minimitzar el problema. Un refugi climàtic és un espai habilitat per tot l’any, per episodis extrems, no únicament per la calor, i no únicament durant el dia. I és evident, que hi ha molta més gent gran, però molta, que no sensesostre.

Per altra banda, no poden estar oberts únicament quan el servei públic o piscina està obert, ja que això és un succedani de refugi i fer-se trampes al solitari. Ho dic perquè si les nits tòrrides i roents, per damunt dels 25° i 30°, que és quan afecten la salut de la gent gran (i no tan gran) no es consideren un perill i emergència sanitària, bona nit i tapa’t. Un exemple el tenim a Barcelona, on aquest mes d’agost 150 dels 350 refugis estan tancats per vacances! O més a prop, a Roses, on els dos únics refugis només estan oberts al públic quan l’horari del servei que presten ho permet.

No podem oblidar, ni menystenir les persones grans que no surten al carrer per decisió pròpia, autoconfinades, per por a un cop de calor i no tenir un refugi climàtic obert com cal a menys de cinc o deu minuts del seu domicili.