Intel·ligència Artificial i Religió

Estem sotmesos des de fa un temps a la influència de la Intel·ligència Artificial (AI, en anglès) i no ens en podem sostreure’ns.

Fa uns dies un company capellà de la meva edat ens va explicar en una reunió al Santuari de la Mare de Déu de la Salut de Sant Feliu de Pallarols que en ocasió de la nostra trobada festiva havia demanat al ChatGPT una pregària per la nostra reunió; en una segona petició li va concretar que érem una colla de capellans d’edat, de la línia del Concili Vaticà II.

El resultat: "Pregària d’Esperança i Saviesa: Senyor, Déu de tota saviesa i amor, ens reunim avui en aquest lloc sagrat, al Santuari de la Salut de Sant Feliu de Pallarols, un espai on la presència de la Mare de Déu ens recorda el teu amor tendre i maternal. Gràcies per la vida plena que ens has concedit i per les experiències que ens han modelat durant aquests setanta anys. Gràcies per la crida a servir-te, que ha donat sentit a les nostres vides, i per la comunitat de germans amb qui compartim aquest camí de fe. Avui, sota la mirada amorosa de Maria, et demanem, Pare, que continuïs obrint els nostres cors i ments. Ajuda’ns a mantenir-nos oberts a les noves idees i a les maneres diverses en què el teu Esperit es manifesta en aquest món canviant. Que siguem sempre ponts d’amor i comprensió, capaços d’escoltar amb profunditat i de parlar amb compassió.Dóna’ns la força per acompanyar amb tendresa aquells que pateixen, la humilitat per aprendre dels que pensen diferent, i la saviesa per discernir la teva voluntat en cada decisió que prenem. Que, sota la protecció de Maria, trobem sempre la pau i la inspiració per continuar servint-te amb alegria i fidelitat.Finalment, Senyor, omple els nostres cors d’alegria i esperança, sabent que la teva presència és amb nosaltres sempre, i que, malgrat els nostres límits, Tu ens uses per portar la teva llum al món. Això et demanem, en el nom de Jesús, el nostre Salvador, i sota la protecció de la Mare de Déu de la Salut".

I, afegia el company, "tot això, en un temps rècord, amb segons. Molt més de pressa que el temps que tardem a llegir-la"

Amb un afegit d’AI: "Espero que aquesta pregària s’adapti bé a la vostra reunió. Si necessites qualsevol ajustament, estic a la teva disposició".

Tots plegats vam quedar un xic sorpresos. Certament que la IA contribueix a resoldre problemes i a facilitar les tasques, comporta oportunitats de gran interès. Però alhora, ens pot comportar una visió inautèntica del món i de les persones, una mirada incapaç de compromís i falsejada de la realitat.

Hi ha qui es pregunta si la IA pot ajudar als humans en la tasca de viure vides religiosament actives i satisfactòries. I, la resposta dels experts és que la IA i el món més ampli de les tecnologies puguin ajudar a donar suport als nostres esforços religiosos, en lloc de definir-los.

Amb tot, jo crec que igual que es va fer fa vuitanta anys amb l’energia atòmica: sempre depèn de l’ús que se’n faci. Que no sigui per fabricar bombes amb més potència, depèn de nosaltres.

Hi ha qui, com la Mafalda, que s’acontentaria en què la intel·ligència natural creixés entre nosaltres; i que l’ús de la IA sigui un complement per donar respostes tècniques i científiques amb més rapidesa en el món de la investigació.