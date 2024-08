Souvenir d’art i escombraries

Foto d'arxiu de contenidors a vessar de cartró a Figueres. / Axiu

Les lletres de Figueres, instal·lades al costat del monument de la Tramuntana, s’han convertit en una de les imatges més fotografiades de la ciutat. Presentades fa poc més de tres anys, enmig de l’enèsima polèmica viral dels emprenyats de sempre, aquest treball d’Àlex Gifreu ha aconseguit l’efecte desitjat: ser l’escenari de milers de fotos amb la Torre Galatea de fons.

Per això em va estranyar que una família de pas immortalitzés fa uns dies un altre monument, més efímer però també molt habitual a la ciutat: un munt de bosses d’escombraries i altres deixalles al voltant d’un contenidor a punt d’explotar. Una foto que, a diferència de l’altra, dubto que acabi al seu àlbum de vacances, però que diu molt de la relació que els veïns mantenim des de fa ja massa anys amb la brutícia i, per què no, amb l’incivisme.

Ha passat quasi un quart de segle des de la signatura de l’actual contracte d’escombraries. La població de Figueres s’ha incrementat prop del cinquanta per cent i l’efectivitat anunciada en el seu dia ha quedat àmpliament desfasada. La convocatòria de la nova licitació del servei és una notícia desitjada i necessària, sempre que aquesta vegada arribi a bon port. Les característiques sonen bé: nous contenidors, servei porta a porta a comerços i indústries o nous vehicles de neteja i inspecció, haurien de servir perquè la ciutat deixi de sortir a la foto per la seva brutícia.

Ara bé, i dels figuerencs i figuerenques incívics, ¿què en farem? D’això el plec de clàusules no en diu res. La responsabilitat de mantenir la ciutat neta no depèn només de l’administració i dels serveis de neteja, sinó també de la consciència i les accions dels seus veïns.