Salvem EmpordàNA’T

Aiguamolls de l'Empordà / Andrea Bolcato

EmpordàNA’T ha estat l’exposició dels quatre parcs naturals de l’Empordà, creació de Toni Llobet, que al llarg de 80 metres lineals ha donat a conèixer la biodiversitat de la comarca. Hem llegit la trista notícia, publicada en aquest Setmanari de l’Alt EMPORDÀ, del seu desmantellament de la Farinera de Castelló d’Empúries.

A l’EmpordàNA’T hi trobem, en un sol espai, la representació de la biodiversitat dels parcs naturals dels Aiguamolls de l’Empordà; el Montgrí, les Medes i el Baix Ter; Cap de Creus i el paratge natural de l’Albera.

Vull encoratjar les autoritats a trobar un espai on reinstal·lar-la per dues raons bàsiques: la primera, es tracta del treball d’un gran il·lustrador de natura, Toni Llobet, que ha estat coautor de l’obra Handbook of the Birds of the world (Guia dels ocells del món), també autor de Handbook of the Mammals of the world (Guia dels mamífers del món), obres d’abast mundial, i també és el creatiu de diverses guies de natura i altres publicacions que tenim molts naturalistes d’arreu de Catalunya i de l’Estat.

Toni Llobet ha creat un estil propi, de simbiosi entre dibuix, fotografia i tècnica informàtica, amb un resultat molt didàctic i estètic i, que a més, ha creat escola.

Per altra banda, l’Empordà -Alt i Baix -, contrades que són una destinació turística multitudinària, necessiten atractius com l’EmpordàNA’T per diversificar i desestacionalitzar el turisme, ja que no només de sol i platja viu el sector. És doncs imprescindible reubicar EmpordàNA’T, per tal que els empordanesos continuem sentir-nos orgullosos de la nostra biodiversitat i ho puguem compartir amb els forasters que ens visiten.