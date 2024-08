Talar per No avançar: L’atac injustificat als arbres del carrer Nou de Figueres

Cada vegada més gent es pregunta per què el govern municipal de Figueres s’entesta a convertir la ciutat en un lloc inhabitable. Primer, van impedir que la mainada jugui al carrer; després, van tancar les fonts públiques d’aigua potable en plena onada de calor, i ara, tal·len arbres en bon estat al carrer Nou amb l'excusa d'un projecte de carril bici, una afirmació que, a més, és falsa, ja que si fos cert haurien tal·lat tots els arbres del carrer i no només els del tram cantonada amb Muntaner.

Aquesta darrera setmana, la tala de cinc arbres —quatre til·lers i una magnòlia— al carrer Nou és l’última mostra d’un govern que, seguint la línia negacionista del canvi climàtic de Donald Trump, prefereix l’asfalt a l’ombra, i l’asfíxia al benestar dels ciutadans. Les excuses no convencen ningú: primer van dir que els arbres estaven mal "ubicats", i ells, trenta anys després, se n'adonen com si fossin àngels salvadors. Després, van culpar l'error del passat, i finalment, com ja és costum, van responsabilitzar el govern anterior, una tàctica que utilitzen sempre per fer-se les víctimes.

Tot i que el projecte ve del mandat anterior, és evident que no preveia talar cap arbre sinó trasplantar-los. De fet, des de Serveis Urbans solen ser molt curosos i no permeten la tala d’arbres sense motius justificats. L'argument que es tractava d'una mala ubicació descoberta trenta anys després és d'un simplisme insultant que fa pensar més en una mala gestió política que en una preocupació real pel benestar urbà.

La soca d'un dels arbres abatuts al carrer Nou de Figueres / PSC

L’eliminació d’aquests arbres no només és un atac a la biodiversitat urbana, sinó també a la qualitat de vida dels figuerencs, especialment en un estiu tan abrasador com el que estem vivint. La tala es justifica amb la promesa de plantar nou arbres petits per compensar-ne la pèrdua, però això no és més que una burla. No hi ha substitut per a un arbre madur en plena salut, i la idea que nous arbres petits puguin compensar la pèrdua d’ombra i frescor immediates és, com a mínim, demagògia pura.

L’eliminació d’aquests arbres no només és un atac a la biodiversitat urbana, sinó també a la qualitat de vida dels figuerencs, especialment en un estiu tan abrasador com el que estem vivint

És inevitable preguntar-nos per què no es van considerar alternatives més sostenibles, com el trasplantament dels arbres, una opció viable i demostrada en altres ocasions a la mateixa ciutat. Recordem que, quan la Rambla es va enfonsar, els arbres es van traslladar amb èxit al Parc de les Aigües. Per què, doncs, no s'ha fet aquest cop? La resposta sembla estar en la mateixa línia d'acció d'un govern que, amb majoria absoluta, es permet prendre decisions arbitràries sense consultar ni informar adequadament la ciutadania.

Altres accions preocupants

Aquest despropòsit mediambiental se suma a altres accions preocupants del govern, com el tancament de fonts d'aigua potable en plena onada de calor, demostrant una vegada més la seva insensibilitat i la seva perillosa deriva cap a postures pròximes a l'extrema dreta. En lloc de prendre mesures per mitigar els efectes del canvi climàtic, Masquef i el seu equip opten per decisions que agreugen la situació, ignorant no només la ciència, sinó també el sentit comú.

Aquesta línia d'actuació, per desgràcia, no és exclusiva de Figueres. És la mateixa que segueixen els governs d’Isabel Díaz Ayuso i José Luis Martínez-Almeida a Madrid, on la tala indiscriminada d’arbres té un impacte devastador sobre la salut pública, especialment durant els estius extremadament calorosos. La reducció de la coberta vegetal incrementa l'efecte d'illa de calor urbana, elevant les temperatures ambientals i, conseqüentment, les morts relacionades amb les onades de calor. Estudis indiquen que incrementar la vegetació urbana pot reduir substancialment el nombre de morts per calor, salvant així centenars de vides cada estiu. A més, la pèrdua d'arbres afecta la qualitat de l'aire i incrementa la contaminació, impactant negativament la salut respiratòria de la població.

El govern municipal està instaurant el negacionisme climàtic per omissió, una postura que el seu entorn polític i social no dubta a manifestar públicament. Esperem que, davant aquesta falta de sensibilitat mediambiental i clara ineptitud, algun Ens superior investigui el que està passant a Figueres, una ciutat ja ofegada per la sequera i amb poca zona arbrada. És urgent que es prenguin mesures, perquè és evident que el govern municipal ni hi és, ni se l’espera en aquest tema, com en tants d'altres.

La nostra ciutat mereix un govern que escolti els experts i actuï amb responsabilitat, no un que, emparat en una majoria absoluta, talli el futur de Figueres amb cada arbre que abat. És hora de dir prou i exigir un canvi que posi la vida i el benestar dels figuerencs al centre de les polítiques públiques.

Pere Casellas és el portaveu del PSC a l'Ajuntament de Figueres