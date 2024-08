Imatge de la Festa Major de Roses. / Arturo López

S’acostuma a dir que la gran Festa Major de Roses realment és el carnaval. Però sempre he pensat que aquesta creença és fruit de la manca de renovació i innovació de la Festa Major de veritat, la d’agost. Ara bé, enguany m’ha fet la sensació que com deia Galileo Galilei «malgrat tot, alguna cosa es mou». La Festa ha incorporat importants novetats que deixa entreveure un fort cop de timó. Com per exemple, la incorporació, per primera vegada a la història, de la figura del pregoner, inaugurada amb un brillant parlament del cuiner internacional Mateu Casañas; L’entrega del Dracma de Roses als joves emprenedors Narcís Ricart i Enric Campmol; O la recuperació de les tradicionals cucanyes, anys després de la celebrada desaparició de l’empaitada d’ànecs. Entre d’altres, sembla que la fórmula és recuperar les tradicions tot buscant connectar amb la joventut. Per cert, encara he trobat a faltar el Concurs de Paletes que amb tanta nostàlgia recordo o les paradetes d’artesania que han desaparegut dels carrers i les places.

El canvi és un molt bon plantejament i caldrà temps per consolidar la tendència. Ara bé, encara hi ha moltes assignatures pendents. Moltes colles de les Barraques es queixen que ha baixat molt el nivell de la programació musical i ja fa anys que reclamen que s’aposti de forma més decidida per portar grups actuals i atractius. No s’acaba de treure el potencial a l’antic càmping Bahía i fa la sensació que tota aquella zona és un accessori complementari i no s’acaba d’integrar amb tot el programa.

Caldrà donar temps a l’actual equip de govern, que al llarg d’aquestes setmanes han mostrat una molt bona sintonia entre els diferents grups i això sempre és una bona notícia pels rosincs. Esperem que amb els anys, la Festa Major no hagi de competir amb el carnaval i puguem gaudir-ne amb tota la intensitat.