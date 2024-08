Apujar els sous dels joves

Apujar els sous del joves. / Europa Press

Llogar un pis és 81 euros més car que el salari mitjà d’un jove. Aquesta frase, per si sola, ja ens hauria de fer veure que com a societat anem pel camí del pedregar. És cert, com algú podrà defensar, que hi ha realitats molt diverses. Pobles i barris on l’accés a l’habitatge és més fàcil, joves que es guanyen molt bé la vida pel sector en què s’ha format... Però la realitat és tossuda i les mitjanes molt clares. Segons un informe del consell de la Joventut d’Espanya (CJE), el cost de l’habitatge a l’estat espanyol (lloguer i subministraments) s’enfila als 1.131 euros al mes. Mentre que el sou mitjà entre els joves de menys de trenta anys és de 1.050 nets en dotze pagues. Sí aquí hi afegim que, encara que sembli una frivolitat, prendre una cervesa en un xiringuito de platja, avui és un 28% més cara que abans de la pandèmia, el resultat és evident. Els joves són cada dia més pobres. Més pobres comparats amb els seus pares i, també, més pobres, molt més pobres, comparats amb els també joves, però en aquest cas turistes, que omplen les costes, xiringuitos, bars i discoteques cada estiu.

Amb 1.050 euros al mes, ni els joves deixaran de veure el seu futur amb angoixa, ni el consum (i, per tant, l’economia del país) deixarà de dependre en excés de què inverteixin/consumeixin els que venen de fora.

El preu de l’habitatge, disparat per la manca d’oferta en una Catalunya engreixada demogràficament en els últims vint anys, és el moll de l’os del problema. I hauria de ser una prioritat per a qualsevol govern. Del color que fos. Una prioritat per als que pensen que la solució és regular més el mercat. I pels que creuen que, simplement, cal que es construeixi més per augmentar l’oferta. Però, mentrestant, també cal mirar l’altre costat de la moneda. És a dir, els salaris. Amb 1.050 euros al mes, ni els joves deixaran de veure el seu futur amb angoixa, ni el consum (i, per tant, l’economia del país) deixarà de dependre en excés de què inverteixin/consumeixin els que venen de fora.