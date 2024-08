Joan Salvat-Papasseit: 'L'havanera de la rosa als llavis'. / Arxiu

El dia 7 d'aquest mes d'agost ha fet cent anys de la mort d'aquest eximi poeta català d'avantguarda, d'origen ben humil, Joan Salvat-Papasseit, representant del futurisme en llengua catalana. Va néixer a Barcelona el 16 de maig de 1894, fill de Joan Salvat Solanas i d'Elvira Pappasseit Orovitx, ella d'ètnia gitana, ambdós del barri barceloní de Sants. Joan es casà el 1918 amb Carme Eleuterio i Ferrer, una noia del seu barri, amb qui tingué dues filles: Salomé i Núria. Bona part de la seva vida va transcórrer prop del port de Barcelona. Els poemes de Salvat-Papasseit han estat motiu de nombrosos treballs discogràfics, musicats per Lluís Llach, Ovidi Montllor, Celdoni Fonoll, Ramon Muntaner i Joan Manuel Serrat, entre altres.

Salvat-Papasseit, autodidacte d'esperit rebel, arribà a viure just fins als trenta anys, consumit per la tuberculosi. La seva mort en plena joventut no impedí una obra poètica prou extensa i de molt relleu. Cal destacar entre les seves obres: El poema de la rosa als llavis, L'ofici que més m'agrada, L'irradiador del port i les gavines, Amada, amada, La gesta dels estels, Nadal, Perquè has vingut, Nocturn per a acordió, Tot l'enyor de demà, Res no és mesquí i Ara no es fa, però jo encara ho faria…

A Lladre d'amor, per altra banda, s'hi aplegaren velles cançons de lladres i bandolers, amb tota la passió d'aquell temps, quan els cantaires oferien als passavolants, per carrers i places, les aventures i desventures d'uns antiherois de llegenda: «Cançó que n'he cantada, si en voleu cap, / m'heu de donar dos quartos per caritat, / per'mor de Déu, / que les vetlles són llargues / per Sant Andreu»...

"Versos violents i tendres alhora, els seus. Versos d'un amor desfermat, un amor físic i sensual, un goig de viure de pura arrel mediterrània. Esclat de vida exultant en un home que morí tan jove"

«Salvat-Papasseit fou l'autor de la nostra millor poesia eròtica, pura i impúdica a la vegada», segons Agustí Pons. «Mai no he tingut fortuna, ni mai no la tindré. Però la joia és meva perquè la sé mentir, professió de poeta que sóc», va escriure Salvat, proletari d'origen i aristòcrata d'esperit. Versos violents i tendres alhora, els seus. Versos d'un amor desfermat, un amor físic i sensual, un goig de viure de pura arrel mediterrània. Esclat de vida exultant en un home que morí tan jove: «Si en saps el pler no estalviïs el bes, / que el goig d'amar no comporta mesura. / Deixa't besar i tu besa després, / que és sempre als llavis que l'amor perdura». Doll de clares i resplendents imatges aquestes, d'un erotisme vital, intenses com les escopetades dels mítics bandolers: «Si et veia la sina, / veia dos fitons; / oh deixa'm, amiga, / que provi el meu pols. / Si un pit et sagnava, / beuria la sang; / si et sagnava l'altre, / amb les dues mans»...

Uns altres exemples: «Amada, vas lleugera de roba i en corrent / tos pits saltironegen en son si; / després bojament rius en adonar-te'n, / talment com una nena enjogassada»… «Perquè has vingut han florit els lilàs / i han dit llur joia envejosa a les roses; / mireu la noia que us guanya l'esclat, / bella i pubilla i és bruna de rostre. / De tant que és jove, enamora al seu pas, / qui no la sap quan la veu s'enamora. / Perquè has vingut ara torno a estimar, / diré el teu nom i el cantarà l'alosa»... «Res no és mesquí / ni cap hora és isarda, / ni és fosca la ventura de la nit. / I la rosada és clara / que el sol surt i s'ullprèn / i té delit del bany, / que s'emmiralla al llit de tota cosa feta. / Res no és mesquí / i tot ric com el vi i la galta colrada. / I l'onada del mar sempre riu, / primavera d'hivern, primavera d'istiu, / i tot és primavera»… Finalment: «Dona'm la mà que anirem per la riba / ben a la vora del mar bategant, / tindrem la mida de totes les coses / només en dir-nos que ens seguim amant» ... «Deixa't besar i si et quedava enyor / besa de nou, que la vida és comptada»...