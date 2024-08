Qui reposa a l’agost?

La platja de la Farella del Mig. / SANTI COLL

Solia ser l’agost un mes tradicionalment dedicat a les vacances, que propiciava una tranquil·litat física i mental. Un bon pretext per a la pausa, el respir i el descans necessaris abans del retorn a la rutina laboral.

Per als treballadors de sectors que no s’aturen i empreses que no tanquen, els servia per treballar en oficines desertitzades, amb poques interrupcions, zero trucades i assolint el màxim de concentració a la feina. Ideal per posar-se al dia de les coses que no havien pogut atendre durant l’any. Com a màxim, per a estar de guàrdia per si passava alguna cosa que mereixia una atenció o actuació especials. Sabent que al final difícilment mai passava res de nou. Gairebé amb temps d’avorrir-se.

Això passava en temps pretèrits en els quals hi havia una cançó de l’estiu ben clara i definida, quan les ciutats es quedaven buides llevat dels Rodríguez nocturns a l’aguait. Amb diaris buscant notícies desesperadament o havent de rescatar els reportatges «enllaunats» que havien estat preparant durant tot l’any per a quan arribés l’agost insuls d’actualitat. Sense governs ni institucions actuant a contrarellotge abans no arribi el setembre ni fenòmens naturals extrems, com les onades de calor, els incendis forestals i altres esdeveniments meteorològics tan freqüents últimament.

Però tot ha canviat d’un temps cap aquí. Prescindint de les activitats econòmiques associades al turisme, que suposen un increment de la feina durant els mesos estivals, queda clar que continua havent-hi empreses sense una activitat marcadament estacional a les quals, a l’estiu, malgrat romandre obertes, els baixa la feina. Però fins i tot en aquests casos, és cada vegada més evident que, com més va, més coses passen durant aquest període, reflex inequívoc de com ha anat canviant la nostra societat i els seus ritmes de vida.

Abans, el mes número vuit del calendari era poc donat a les sorpreses. Avui, si te’n descuides, pots tenir marrons, dead-lines, citacions, clients enfadats i tràmits administratius a fer mentre tu pretenies estar badant a la platja. La velocitat del temps s’equipara a la de la resta de l’any i cada dia que passa és un dia menys o una oportunitat perduda. Tot plegat comporta que durant les vacances molta gent no desconnecti de la feina. La mateixa felicitat via connectivitat permanent que ens aporta la tecnologia posa en risc el recés del treballador que es veu obligat a anar mirant de reüll el seu telèfon, compte de correu electrònic o WhatsApp.