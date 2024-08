A l’estiu cal tenir cura de les paparres

Paparra vista de prop. / EFE

Les paparres són petits animals, coneguts com a paràsits, que s’instal·len sobre la pell d’animals salvatges (mamífers, rèptils i aus) o de domèstics i els piquen. Les paparres també poden picar a les persones. Hi ha molts tipus de paparres i les que afecten els animals domèstics i a les persones són dures per fora.

Quan una paparra s’enganxa a una persona pot no provocar-li dolor o pot fer una petita ferida a la pell, però també pot provocar-li alguna malaltia infecciosa, ja que quan estan enganxades a l’hoste li prenen sang per alimentar-se. La paparra pot tenir més d’un hoste, ja que pot saltar d’un a l’altre. Però tot i que pot provocar diferents malalties transmissibles, de vegades no en provoca cap.

Tot sovint diem que per no emmalaltir cal prevenir. En aquest cas hem d’evitar que ens piquin les paparres, cosa que fan més a l’estiu, tot i que en països càlids poden fer-ho durant tot l’any. Les paparres solen viure en llocs on hi ha una vegetació, una llum i un grau d’humitat ideal per a desenvolupar-se i viure. Viuen sobre el terra o a l’herba i salten sobre l’hoste -animal o persona- per enganxar-s’hi i alimentar-se d’ell.

Una paparra en una imatge d'arxiu. / DEPARTAMENT MEDI AMBIENT

Per evitar que les paparres ens piquin cal portar roba adequada. Quan ens posem en contacte amb la natura cal vestir-se adequadament, portant uns pantalons llargs i camises de màniga llarga, de colors clars, un calçat tapat i mitjons que cobreixin la part inferior dels pantalons. Els repel·lents han de ser els autoritzats i s’han d’utilitzar seguint les instruccions d’ús. No se’n posarà mai a les mans, les mucoses ni a les ferides. S’evitarà en menors de dos anys. A les mascotes se’ls hi ha de posar un antiparasitari extern. Quan es va a caminar pel bosc cal fer-ho per la part central de la via, evitant el contacte amb la vegetació, la fullaraca i les herbes altes. En tornar, cal revisar que no se’n porta cap d’enganxada a la roba o al cos, així com que no hi hagi una picada en qualsevol lloc del cos. S’ha de revisar persones, animals i l’equipament. I es rentarà la roba i l’equip amb aigua calenta per eliminar-les.

S’ha de tenir en compte que també es poden trobar en l’àmbit laboral. És el cas dels ramaders, pastors, pagesos, treballadors de granges o d’escorxadors. També en els treballadors forestals, guardes, agents del servei de protecció de la natura, personal de les agrupacions de defensa forestal i veterinaris, enginyers agrònoms i forestals i la resta de persones que també treballen a la natura. Tots ells hi estan exposats i se n’han de protegir.

Quan una paparra pica, cal extreure-la tan aviat com sigui possible. Ho farà el personal sanitari i, si ho fa un mateix, es farà amb unes pinces de punta fina roma. Perquè no es trenqui, se subjectarà ben a prop de la pell i s’estirarà suaument cap amunt fins que es desprengui. Tot seguit es netejarà la ferida amb aigua i sabó, sense rascar la zona afectada. S’hi posarà un antisèptic i al final es rentaran les mans. Si apareix febre quan fa menys d’un mes d’una picada de paparra, cal anar a un centre sanitari i explicar la clínica que es presenta i els antecedents. El contacte amb la natura és font de salut, però també pot causar malalties. Cal estar atent als seus perills i evitar-los.