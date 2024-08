El llegat de Ramon Boixadós

Ramon Boixadós, al Teatre-Museu Dalí. / ANIOL RESCLOSA

La flama dels Jocs Olímpics de París ja s’ha extingit, i és el moment de fer balanç d’aquesta edició. No és cap sorpresa que l’ombra de Barcelona 1992, amb el seu impacte transformador, hagi planejat sobre aquest esdeveniment. Durant aquestes setmanes, les comparacions han estat inevitables, i gairebé sempre s’ha recordat amb nostàlgia l’èxit de la capital catalana, simbolitzat pel Cobi cubista de Mariscal.

La casualitat ha volgut que la cloenda dels Jocs hagi coincidit amb l’aniversari de la desaparició d’un dels artífexs d’aquell èxit, una figura clau en la transformació de Barcelona: Ramon Boixadós. Pasqual Maragall va confiar en ell per coordinar les obres olímpiques després que unes goteres al futur estadi olímpic durant el Campionat del Món d’Atletisme fessin la volta al món tres anys abans. Aquesta anècdota, com moltes altres, era una de les que l’enginyer figuerenc explicava sovint, com quan va estar a punt de resoldre el problema del pas a nivell de Figueres com a president de Renfe, tot i que l’ambició del govern municipal va frustrar el projecte.

Boixadós també va aconseguir un gran consens institucional per presidir la Fundació Gala-Salvador Dalí poc abans que Antonio Rebollo encengués el pebeter olímpic. En aquest càrrec, va tornar a demostrar la seva eficàcia amb una contundència que pocs entenien però molts valoraven, eclipsant fins i tot la seva bonhomia. Que el seu llegat continuï sent avui una referència hauria d’enorgullir els figuerencs, ja que demostra la importància de les persones amb visió de futur, capacitat de gestió i esperit transformador. Virtuts que no solen ser comunes entre nosaltres.