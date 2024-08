Edison: el que vulgui Escudero

Empordà

El 2003, ara fa ja més de dues dècades, Antonio Escudero va comprar l’edifici de l’antiga Sala Edison amb la intenció de fer-hi un centre comercial coronat amb un hotel de luxe i un aparcament subterrani. I la Figueres de fa vint anys va dir que «no». Que si a la ciutat no li convenia un projecte així, que el pla urbanístic no ho permetia, que no era bo per al comerç local, que no protegia els elements arquitectònics i culturals... Avui, més de vint anys després, dos governs municipals consecutius, de colors polítics diferents, ja han anat a trucar a la porta de l’empresari de la Jonquera per canviar el que abans era «no» per un «sí». A principis de 2023, el quadripartit encapçalat per Agnès Lladó va anunciar un nou projecte per a l’Edison. L’edificabilitat permesa passava de 3.000 metres quadrats a 10.000 i Escudero invertia 45 milions d’euros per fer diferents espais comercials i un hotel d’alta gamma en un edifici de nou plantes amb piscina a dalt. Ara bé, Escudero no va dir res. Aquesta setmana, l’actual alcalde Jordi Masquef ha parlat per ell: «La pregunta és si el promotor considera aquests metres són suficients per arribar al llindar de rendibilitat i fer l’obra? La resposta és no».

La Sala Edison, tancada. / Marc Gifre.

Masquef, Escudero i el president de la Diputació, que no té capacitat de decisió a Figueres, però si molt ascendent sobre els dos primers, fa temps que parlen sobre l’Edison. I el resultat de les converses és evident. El centre comercial a la Sala Edison s’acabarà fent. I la decisió de quan i com es farà la prendrà Escudero i, sobretot, ho decidirà l’economia. La política, un cop més, només s’encarregarà del relat. Però ningú no farà la pregunta realment important. El que ara serà bo per a la Figueres del 2024 per què no ho era per a la del 2003?