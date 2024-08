Pals / Arxiu

Agost és temps de festes majors en les nostres comarques. Aquests dies, mentre escric aquest article, tinc dues de les parròquies en Festa Major: Esclanyà i Pals.

A Esclanyà, amb un inici de la Neus Mar per oferir una cantada a la plaça de l’Església, una gran nit, amb gent de tota la comarca, el dissabte fins a altes hores de la matinada, i finalment un ofici solemne a l’església de Sant Esteve el diumenge al migdia, amb l’acompanyament musical per part de la cobla La Principal de Porqueres.

Pel que fa a Pals, ja va iniciar-se el dimarts passat amb un concert de saxo, i el dimecres amb la rua i el pregó. Dijous, cantada d’havaneres i el dissabte amb l’Ofici solemne, presidit pel bisbe de Girona, fra Octavi Vilà. I fins al dilluns amb la inauguració de les obres de restauració de Ca la Pruna, espai cultural i lloc de l’oficina de turisme.

Les nostres festes majors tenen un component lúdic, festiu, alegre, sense descuidar les arrels cristianes de la festa. Recordar el testimoni martirial o de santedat del patró de la parròquia o de la vila. A Pals, el patró de la parròquia és Sant Pere, en canvi el patró de la vila és Sant Domènec de Guzmán. Sembla que hi té a veure el tema dels aiguamolls o les zones humides, que ens han donat fama amb el cultiu de l’arròs, i que Sant Domènec és protector del paludisme i altres mals provocats per les aigües mortes.

La setmana vinent, la de mitjans agost, amb la Festa de l’Assumpció de la Mare de Déu, serà el moment culminant de festes a les nostres comarques. Sempre s’ha dit que el Bisbat de Girona és un bisbat marià, amb moltes devocions diverses a la Mare de Déu.

Havaneres, sardanes, concerts i balls, amb pregó, ofici solemne i rua de gegants i capgrossos són elements de la festa pública. També cal ressaltar les trobades familiars, amb parents i amics, que fan eixamplar la taula de cada dia amb molts més coberts i comensals.

Fer festa és una bona ocasió de trobada, de convivència i de compartir, cosa que es fa difícil de fer els dies de treball. L’ambient turístic de la nostra Costa Brava allarga el clima festiu amb concerts i festivals. Però també crea un sobreesforç en la feina dels autòctons que treballen en la restauració i la venda a les botigues per als visitants.

Aquest any, a Pals, en ocasió de la Festa Major, «posarem l’olla grossa dintre de la petita», en expressió dels nostres pares i avis, amb la visita per primera vegada del nou bisbe de Girona, fra Octavi, a la nostra vila, per presidir l’Ofici Solemne, i sobretot per la benedicció dels dos murals que aquests dies passats hem col·locat als arcs que abans de la Guerra Civil formaven les dues capelles laterals del sud de l’església parroquial. Dues ferides de la postguerra que no són de pedra com tot el conjunt parroquial.

El primer mural fa referència al Naixement de Jesús, amb un sentit testimoni d’agraïment als qui amb tant esforç i des fa tant de temps preparen i fan possible el Pessebre Vivent que pels volts de Nadal es representa al nucli antic de la Vila. Fa quasi quaranta anys que és un dels Pessebre Vivents que es representa a Catalunya, amb una gran assistència de visitants. Un mural ple de detalls i d’incògnites a desxifrar, i que en el marc territorial del Baix Empordà, amb les illes Medes al fons, ens actualitza l’encarnació del Fill de Déu.

L’altre mural, acabat de fer aquests dies, ens presenta un sant Pere sense barba, assenyalant la porta del cel, en un paisatge ben nostrat, amb el Montgrí de fons i un cel vermellós de captard; amb Jesús i els deixebles, sols insinuats, passejant entre camps d’arròs, i amb uns xiprers que creen un clima d’acollida i de benvinguda.

Uns murals pintats sobre fusta per l’artista Cathrine Bergsrud, pintora noruega emplaçada al Penedès. De la mateix que va completar el mural sobre el Baptisme de Jesús que el bon amic Ramon Pujolboira va deixar a mig fer a causa del seu traspàs, i que es pot contemplar a l’església de Santa Anna a l’Estartit.

Uns motius més per fer una visita a Pals i al seu Barri Gòtic.