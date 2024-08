El desgavell de l'educació

Educació / Freepik

El desgavell del Departament d’Educació en l’adjudicació de places és un autèntic despropòsit que només demostra que el Govern es pren l’educació com un servei de canguratge, més que no pas un pilar fonamental per al progrés de la ciutadania. La falta de planificació és absoluta: el toc d’atenció de la Unió Europea ha obligat a fer un procés d’estabilització que ja fa un parell d’anys que dura, de manera que el desembarcament de nous funcionaris no ha estat una situació sobrevinguda. És impossible que els directors i, sobretot, els docents, puguin preparar el curs en condicions sabent la destinació (i les plantilles) a finals de juliol, i encara subjecte a possibles canvis.

El problema ha estat, en part, a l’ingent nombre de places perfilades, que a la pràctica permeten la col·locació «a dit» d’amics i coneguts als centres educatius, fet que en alguns casos ha desplaçat els nous funcionaris, que hauran d’anar a treballar a desenes de quilòmetres de casa seva, segons han denunciat els sindicats i els propis afectats.

Uns sindicats, com USTEC, que ja van advertir en el seu moment que aquestes places perfilades suposaven una «privatització encoberta», i més tenint en compte la discrecionalitat amb què es fan aquests perfils.

Tot i que hi ha moltes coses per arreglar a l’educació catalana, tenir una bona planificació de plantilles és clau per començar amb garanties al curs escolar. I és que després ens lamentarem, un any més, dels resultats de l’informe PISA i del baix nivell de l’alumnat, però si es comença la casa per la teulada, la situació serà impossible de remuntar.