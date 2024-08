La vida sense música

Festival a l’antiga carpa de la plaça de |es Palmeres. / Manel Puig

Recordo aquells temps en què els grans concerts es podien comptar amb els dits d’una mà. Avui dia, però, ens caldrien moltes mans per seleccionar entre les prop de vint-i-una mil actuacions programades l’any passat a Catalunya. Des de fa unes setmanes, el país, inclòs l’Empordà, s’ha tornat a inundar de sons i concerts. Malgrat que la indústria de la música en directe ha assolit rècords d’ingressos, segons l’Anuari de la Música 2024, l’assistència als grans festivals ha experimentat un lleuger descens. Aquesta davallada s’ha compensat amb un augment del públic en les festes majors.

Que ningú es pensi que la festa dels festivals ha arribat al seu final. Ni de bon tros. Però crec que han deixat de ser una activitat cultural per convertir-se, sovint, en un atractiu turístic. Aquesta relació simbiòtica funciona, com demostren les dades, però també necessita un replantejament. El gran Jordi Bianciotto escrivia fa uns dies a El Periódico, del mateix grup editorial que EMPORDÀ, que els concerts s’han transformat en unes llistes d’èxits per satisfer el gran públic, deixant de banda aquelles joies esperades pels coneixedors de l’artista.

És cert que la rendibilitat és crucial per a qualsevol negoci, inclòs el de la música en directe. Però també és important que no es perdi de vista el valor cultural d’aquests esdeveniments. La música, en la seva essència, és una forma d’art que ha de ser apreciada en tota la seva diversitat.

Gaudim, doncs, un any més de l’àmplia oferta d’actuacions i dels múltiples gèneres que ofereix la comarca aquest estiu. Perquè, com deia Friedrich Nietzsche, «Sense música, la vida seria un error».