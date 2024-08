També hi ha gent bona

La gossa Rala.

La gestió dels responsables de la Protectora d’Animals, els problemes de seguretat a la ciutat de Figueres, «okupes», immigració, salut mental, la controvèrsia ètica sobre el vídeo de la detenció penjat per l’Ajuntament de Figueres... L’atac del passat mes d’abril a la Protectora d’Animals de Figueres, per part d’una persona que va agredir dos treballadors i tres gossos, va aixecar nombrosos debats. Mesos més tard, sabem que l’agressor continua en presó preventiva; que els gestors de la protectora ja no compten amb la confiança ni de l’Ajuntament de Figueres, ni del Consell Comarcal; i que el vídeo de la detenció va ser despenjat de les xarxes del govern municipal. Però, i els gossos ferits? Doncs una, la Rala, va camí de la casa d’una jutgessa de Barcelona que, juntament amb les seves filles, ha decidit adoptar-la.

Un reportatge de Sílvia Oller a La Vanguardia ha revelat la crua història de la Rala. Maltractada pel seu antic propietari, que es va desfer d’ella llançant-la per un barranc de les Gavarres, la Rala va arribar a la protectora d’animals de Figueres a principis d’abril. Tot just, tres setmanes abans de l’atac. Aquella mateixa nit, la gossa va ser traslladada a una clínica veterinària de Girona amb el 80% del seu cos cremat. Llançada per un propietari maltractador en un barranc a les Gavarres, cremada per un pertorbat a Figueres... La Rala semblava que tenia poques opcions de sobreviure. Ningú en parlava. Tot era la seguretat, els «okupes», les xarxes, el vídeo... Però, encara que sovint ho sembli, a la nostra societat no només hi ha mala gent. També hi ha persones de bon cor. Totes les que, d’una manera o una altra, han ajudat a que la Rala sobrevisqués i trobés una nova casa.