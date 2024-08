Figueres: un Nou Centre Cultural d’Arquitectura per Impulsar la Transformació Urbana

Enric Ruiz-Geli amb la maqueta del projecte. / ACN

La signatura del conveni entre l’Ajuntament de Figueres i l’arquitecte Enric Ruiz-Geli per a la construcció del Centre Cultural d’Arquitectura és una oportunitat per pensar en les polítiques urbanístiques de la nostra ciutat. Aquest nou projecte, inicialment situat a la Pujada del Castell, amb vistes privilegiades de l’Empordà i un entorn natural camí del castell de Sant Ferran, finalment s’ha traslladat al final del carrer Avinyonet, una de les zones més degradades de Figueres, amb l’esperança que sigui un element regenerador de la zona.

La decisió de situar un equipament singular en aquesta zona no és nova. Aquesta pràctica de posar equipaments com bolets a zones desafavorides de la ciutat per intentar així transformar el seu entorn, ve de lluny. Recordem els jutjats, la comissaria de Mossos d’Esquadra, o la proposta de l’anterior alcalde, Santi Vila, d’instal·lar una caserna de la Guàrdia Civil en aquesta mateixa àrea. Aquestes accions, motivades per l’anterior alcalde Armangué, no han donat els resultats esperats i han deixat la zona encara més degradada.

És imprescindible que el barri de Sant Joan, on es troba el carrer Avinyonet, rebi una inversió social que atengui les necessitats urgents dels seus habitants, que molts viuen en la misèria. A més, es necessita una reforma urbanística integral que restitueixi la dignitat del carrer Avinyonet, especialment considerant que és una via principal cap a l’estació internacional del TGV Figueres-Vilafant.

Aquestes actuacions singulars no serveixen per res, fins i tot recorden models «desarrolistes» que mai van reeixir. Aquest bon projecte corre el risc de fer fallida si no s’actua sobre el terreny, com sembla que no farà l’actual govern.

Com a portaveu del PSC a l’Ajuntament de Figueres, amb més de 20 anys d’experiència en política local, defenso un model de ciutat que posi les persones al centre de la vida. La nostra visió progressista, però respectuosa amb la llei, aposta per polítiques urbanes que no només se centrin en la infraestructura, sinó també en la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes. És hora de no recuperar les pràctiques erràtiques, que van caracteritzar els governs de CiU, i implementar estratègies previstes en el nou Pla General aprovat per l’anterior govern municipal, que veritablement impulsin el desenvolupament social i econòmic de Figueres.

El nostre compromís és amb tots els figuerencs, del signe ideològic que sigui, per construir una ciutat més justa i equilibrada. Creiem que és possible una Figueres millor per a tothom -i ho hem demostrat quan hem tingut l’oportunitat-, on les inversions es facin amb criteri i respecte per la dignitat dels seus habitants. La construcció del Centre Cultural d’Arquitectura pot ser un pas endavant, sempre que es faci amb una visió inclusiva i orientada al benestar de tota la comunitat.