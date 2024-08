Notes del juliol

Llançà al juliol. / Josep López

Sempre havíem sentit a dir: «el juliol és l’amo del sol». Es creia, en sentit negatiu, temps enllà, que els nats en aquest mes eren erràtics i ganduls. Els que naixien en dies parells solien ser afortunats en el matrimoni, mentre que els nats en dies senars no tenien gaire sort en casar-se. En el calendari gregorià, el juliol és el setè mes de l’any i té trenta-un dies. En l’antic calendari romà es deia quintiolis, perquè ocupava la cinquena posició, nom que fou canviat per iulius, en honor a l’emperador Juli Cèsar, que havia nascut en aquest mes. Marc Antoni va ser qui li posà el nom de iulius, l’any 44 aC. Sol ser aquest el període més calorós a l’hemisferi nord.

Dites i refranys sobre aquest mes en trobaríem a dojo. Uns quants, per exemple: «Al juliol, asseca les figues al sol». «Al juliol, millor a l’ombra que al sol». «Nit de juliol, pluja no vol». «Qui no es banya al juliol, no es banya quan vol». «A darrers de juliol, una hora menys de sol». «Al juliol, qui es tapa és un mussol». «Pescar al juliol, talent no vol». «Qui sembra espinacs al juliol, en menja quan vol». «Al juliol, els pobres estan al sol». «Qui no bat al juliol, no bat quan vol». «A primers de juliol, sembra el fesol». «Al juliol, traieu les garbes al sol». «Al juliol, sega qui vol». «Pel juliol, el llop fa el primer udol». «Aigua de juliol, encén el sol». «Al juliol, ni dona ni col, però cols i dones tot l’any són bones». «Si vols bona col, planta-la al juliol». «Al juliol beure, suar i l’ombra cercar». «Al juliol, a l’era hi fa un bon sol». «Al juliol, tota la roba al vol». «Amb bon sol, bat al juliol». «Al juliol, la garrofa es posa de dol». «Juliol blader i setembre raïmer». «Al juliol beure, suar i la fresca cercar» …

El dia 7 de juliol són les celebrades festes de «San Fermín», a Pamplona. Recordeu?: «Uno de enero, dos de febrero, tres de marzo, cuatro de abril»… El dia 18 d’aquest mes és santa Marina. Un emperador romà va fer turmentar aquesta noia, per no voler renunciar a la seva fe cristiana. Li van obrir la carn amb garfis de ferro i van cremar-li tot el cos amb atxes enceses. Finalment, com que la noia no volia abjurar de la seva fe, la van degollar. El dia 22 d’aquest mes se celebra santa Magdalena. A la localitat d’Arnes, es commemorava aquesta festa tocant la cornamusa o sac de gemecs. La desaparició d’aquest instrument fou deguda a la modernització de les cobles, que portà a cap Pep Ventura a la segona meitat del segle XIX.

Què cal menjar durant aquest mes? Tothom pot triar al seu gust, això sí, però en tot cas és l’hora de les cremes fredes, del gaspatxo, de les macedònies de fruites i amanides de tota mena. També és temps de moltes verdures, com tomàquets, pebrots, albergínies, patates, carbassons, cogombres, pastanagues, mongetes tendres … Quant a fruites, els préssecs i albercocs, les peres, les nectarines, les prunes, els melons i les síndries, entre moltes altres.

Contra el fred, roba al llit i llenya al foc, deien els nostres avis. Però contra la calor, quan ja t’ho has tret tot, què cal fer? … El dia 16 d’aquest mes se celebra la diada de la Verge del Carme, patrona dels pescadors i de tota la gent del mar. Santa Carme, en deien abans els vells del Port de Llançà.

Per altra banda, és força conegut a la nostra costa un petit peix molt comú a la pesca amb canya o amb gambina, molt acolorit, anomenat juliola. Té a veure el seu nom amb el mes de juliol? Qui sap … De més verdes en maduren.