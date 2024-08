(In) civisme

La paraula civisme prové del llatí civís, que significa ciutadà. L’ús del terme té el seu origen en la Revolució Francesa i defineix la capacitat de saber viure en societat respectant la resta d’individus i seguin unes normes de conducta i educació. Podríem afirmar que suposa exercir la mínima ètica de comportament que qualsevol individu hauria de tenir present, atès que sense normes morals es fa del tot impossible conviure en harmonia.

"La tolerància no es pot transformar en un espai de bonhomia on la impunitat davant el delicte marqui la pauta, com a societat no podem admetre comportaments inadequats, reprovables que destrossin el nostre teixit comunitari de convivència"

És cert que des de finals del segle XX les ciutats han esdevingut espais cada vegada més complexos, multireligiosos, multilingües, multiculturals... és també evident que la gestió d’aquesta diversitat no és fàcil, però un bon lideratge fa necessari treballar la idea de la convivència pacífica, practicar principis bàsics de responsabilitat, solidaritat i tolerància limitant sempre el comportament a la norma. Som una societat moderna d’acollida, receptiva, inclusiva on tothom té cabuda, incorporar nous col·lectius és de llei, però no a qualsevol preu. La tolerància no es pot transformar en un espai de bonhomia on la impunitat davant el delicte marqui la pauta, com a societat no podem admetre comportaments inadequats, reprovables que destrossin el nostre teixit comunitari de convivència. Ningú disposa de llicència per actuar a caprici, sinó que tots habitem un món compartit on el respecta vers l’altre és la brúixola indispensable per arribar a bon port.

Tots coneixem i defensem amb intensitat els nostres drets, però és obvi que aquesta legitimació va lligada a uns deures d’obligat compliment que no podem ignorar. Drets i deures són cara i creu d’una mateixa moneda dins una societat on es fa també necessari treballar la cultura del retorn, el quid pro quo dels clàssics, que ens convida a gaudir dels beneficis comunitaris, però a la vegada oferir un intercanvi: no et demanis què pot fer Figueres per tu, demana't què pots fer tu per Figueres. És important activar valors que ens ajudin a construir una societat on l’ordre i la convivència pacífica siguin la norma a seguir.

Senyors, caldrà voluntat per abordar una realitat complexa, esforç per fer respectar les regles del joc i valorar la dignitat del col·lectiu. Si la situació es descontrola, el vertigen serà de norià i la por alimentarà una inseguretat, una desconfiança que no ens podem permetre. La violència s’ha de combatre en favor del bé comú, d’una pau social imprescindible sotmesa al compliment de la llei escut i blindatge davant la injustícia. El nostre govern té un repte important de difícil resolució, però cal intentar-ho, Figueres s’ho val.