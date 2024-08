Un noi llegint el diari. / Empordà

En totes les circumstàncies de la vida hi ha inicis i hi ha finals. A vegades però, instal·lats com estem en la inèrcia, ens costa veure un final tossudament exposat que, no obstant això, sempre és un nou inici.

Després de vint-i-set anys obrint aquesta finestra «tramuntanada» als lectors de l'EMPORDÀ, altres projectes em requereixen una atenció més específica i crec que és el moment de tancar-la, la finestra. I aquest fet em condueix, inevitablement, a obrir-ne una altra, o potser el que ara em toca obrir és una porta on s’inicia un nou camí, ves a saber.

"Tot és qüestió d’estar oberts i seguir el ritme que marquen les circumstàncies"

Tot i no contactar directament amb totes vosaltres, lectores i lectors d’aquest espai, he sentit una comunicació real mentre us he anat explicat, columna rere columna, el que he vist, el que he sentit, el que m’ha emocionat, com veig que les coses són i com voldria que les coses fossin, tot implicant en aquest desig un canvi, en fi, una part de mi mateixa amagada entre les lletres i les paraules d’aquests articles.

Però la vida és moviment, l’univers mateix és moviment i si s’aturés, tot s’acabaria, pel que a nosaltres ens toca estar també en moviment continu, i quan les circumstàncies et mostren clarament que toca fer un canvi, no hi valen resistències. Mantenir-se en la tossuderia de continuar un camí acabat no és res més que abocar-se a un declivi.

Així doncs, estimats lectors, estimades lectores, poso aquí un punt final a aquests articles. Qui sap si en poden arribar d’altres o potser arribin noves maneres de comunicar-nos. Tot és qüestió d’estar oberts i seguir el ritme que marquen les circumstàncies. Tingueu salut!!