La violència silenciada

Mans d'avis / Mairena Rivas

Amb la mateixa discreció que els seus protagonistes, divendres es va celebrar el Dia dels Avis. Curiós esdeveniment en un mes en què, reconeguem-ho, es manifesten com a indispensables per tenir cura de netes i nets en temps de vacances. Un homenatge que contrasta amb la commemoració del Dia Mundial de la Presa de Consciència de l’Abús i Maltractament de les Persones Grans de fa unes setmanes. Una denominació potser llarga, però clara i necessària per recordar-nos la realitat oculta que sovint ignorem.

"Com a societat, hem d’exigir a les administracions mesures contundents per eradicar aquesta violència silenciada que afecta les persones grans"

La nostra societat sembla insensible davant les estadístiques sobre maltractaments. Vivim tan immersos en la ficció, que ens oblidem d’empatitzar amb les víctimes reals. A l’Alt Empordà, per exemple, es van registrar vint-i-vuit casos de maltractament a persones grans el 2023. Però el que esgarrifa més és que aquestes situacions s’han duplicat en dos anys. La Generalitat estima que a Catalunya es produeixen 348.000 casos anuals d’abús a partir de les dades de l’OMS que assegura que una de cada sis persones en són víctimes. Aquestes xifres, però, probablement es quedin curtes, ja que només es denuncia un de cada vint casos, la majoria de naturalesa psicològica, seguits per l’abús econòmic, físic i sexual.

Com a societat, hem d’exigir a les administracions mesures contundents per eradicar aquesta violència silenciada que afecta les persones grans. És una qüestió de justícia i dignitat per a aquells que han contribuït tant a la nostra societat. No podem oblidar que, al final, tots estem en aquesta loteria de la vida, i és la nostra responsabilitat garantir un futur lliure de maltractaments per a tothom.