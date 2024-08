La Roses olímpica

Recepció de Bosma a Roses el 2004. / DAVID ESTANY

L’any 2004 un rosinc il·lustre va fer història. El jove Xavier Bosma es coronava als Jocs Olímpics d’Atenes com el rei de vòlei platja emportant-se la medalla de plata juntament amb Pablo Herrera. Aquella notícia es va viure amb gran expectació a la seva Roses natal i arreu del país, esdevenint un autèntic referent per a tota una generació. Bosma va començar a practicar vòlei des de la seva adolescència, on aquest esport va aparèixer a la seva vida casualment a l’escola. Amb esforç i grans dosis de tenacitat va capgirar el paradigma d’un esport de poca tradició olímpica, impulsant l’interès pel vòlei entre moltíssims infants i joves. Especialment, entre la societat rosinca, que sempre hem viscut amb la sensació d’estar d’esquena al mar.

Anys més tard i en mig dels Jocs de París, és inevitable que tornin aquells records. Penso que no hem sabut aprofitar tota l’alta volada de la figura de Bosma i tampoc hem estat capaços històricament de fer reeixir el vòlei com un esport entre el jovent. De fet, podem fer l’experiment de preguntar quants joves coneixen Xavier Bosma. Segurament pocs sabrien respondre. El futbol platja ha anat guanyant terreny al vòlei. I això que tenim exemples de gran talent rosinc com el de Ferran Morató, jugador del Barça. Em consta que s’està treballant des de l’Ajuntament en aquesta línia tot connectant el talent jove amb els interessos de la societat, per fer d’aquests referents plataformes per promoure l’esport.

La història de Roses ha viscut sempre estretament lligada amb l’esport. De fet, només cal repassar el llistat de Dracmes entregades al llarg de les últimes dècades. Els clubs de futbol i els esportistes sempre han tingut un paper decisiu per mostrar al món el que som i el que podem arribar a ser. Miro els Jocs de París i no puc evitar pensar que l’olimpisme defineix molts dels valors que ens identifiquen. Aprofitem-ho.