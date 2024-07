“A la ville de .... Navata”

Vista aèria del camp de futbol i les instal·lacions de l’Hotel TorreMirona Golf & Spa de Navata, a l’Alt Empordà. / Cedida a l'Empordà

Cal celebrar que les instal·lacions de Torremirona Relais Hotel Golf & Spa de Navata hagin estat seleccionades entre les diferents subseus pel Mundial de futbol 2030 a celebrar-se a Espanya, Portugal i Marroc. Cau molt bé aquesta nominació en uns moments en els quals, precisament, sembla que el futbol està vivint un auge —si és que mai va estar en decadència — sobretot gràcies a la victòria de «La Roja» a la passada Eurocopa celebrada a Alemanya.

Certament, amb la irrupció de joves talents com Nico Williams o Lamine Yamal, ambdós de procedència africana, residència fiscal a «comunitats autònomes històriques» i nacionalitat

— «y si no dime que pone en tu DNI»— espanyola, semblava que quelcom es movia cap a millor amb relació als valors i signes identificatius de la selecció.

Encara sort que tant Rodri com Morata, alhora jugadors de la «rojigualda» i que d’entrada no plantegen aquests problemes d’encaix identitari, s’han encarregat de donar-nos un bany de realisme demostrant a tothom que les coses no canvien tan fàcilment com aparentment podria semblar. Però, apel·lant com ells fan a la pretesa nacionalitat espanyola del penyal de Gibraltar, i més enllà dels pinxos i castissos que puguin semblar, en el fons el que ens mostren són les seves pròpies debilitats. Res a dir, qui estigui lliure de complexos, que tiri la primera pedra.

Tornant al tema inicial, valorava molt positivament aquesta nominació del Torremirona perquè aporta riquesa a la població de Navata. I ho fa en un sector, el turisme, que quan ens posem esplèndids tendim a menysprear sense recordar que continua sent la nostra principal font de riquesa. Parlem en aquest cas de turisme «de qualitat», apel·latiu que justifica millor la nostra permissivitat i que es correspon amb la realitat, no en va no és la primera vegada que grans clubs de futbol realitzen la pretemporada en aquest paratge empordanès, sense anar més lluny aquest mateix estiu els masculins del RCD Espanyol, el Queens Park Rangers anglès, conjunts francesos com el Girondins de Bordeus i el Toulouse FC, així com els equips femenins del Birmingham City i l'Al-Ittihad FC.

Tot això passa curiosament en un moment en el qual el futbol navatenc viu les seves hores més baixes, des de fa unes quantes temporades sense representació a la lliga amateur, amb els seus talents futbolístics emigrats a altres clubs de la rodalia com Lladó, Borrassà o Cistella, i amb uns camps de futbol ubicats al centre del poble erms i plens de clots. En aquesta ocasió es compleix la dita que afirma que l’alegria va per barris.