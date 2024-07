Fermí Puig i la llavor del gran projecte d’El Bulli

Fermí Puig. / Arxiu

El reconegut cuiner Fermí Puig, que ens va deixar fa uns dies, no només passarà a la història per ser una de les figures més destacades de la gastronomia catalana, sinó per haver posat la llavor del gran projecte d’El Bulli. Un fet que des de l’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus volem agrair-li de tot cor. No hi ha cap dubte que Puig va ser una peça clau en la construcció de la generació del restaurant de cala Montjoi i cal reconèixer-ho.

Puig, que havia treballat al restaurant que dirigia l’enyorat Juli Soler, va coincidir fent el servei militar amb un altre dels grans noms de la cuina catalana, Ferran Adrià. Tots dos van ser cuiners del capità general a Cartagena i l’estiu del 1983 va convèncer Adrià perquè durant el mes de permís que tenia anés també a treballar a El Bulli. Així ho explicava Puig, amb orgull, en un petit vídeo que va enregistrar amb motiu de l’acte d’entrega del premi Arjau d’Honor a Ferran Adrià que l’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus vam organitzar el setembre del 2022 al Teatre Municipal de Roses.

A partir d’aquell moment, la història és prou coneguda: després Puig seguiria el seu camí cap a l’excel·lència gastronòmica al capdavant del prestigiós Drolma, Petit Comitè i, en la darrera etapa, del restaurant que obriria amb el seu nom, i Adrià acabaria liderant el restaurant de Roses al costat d’en Soler convertint la seva cuina en la més influent del segle XX. Entre ells, però, va quedar una gran amistat i el reconeixement mutu.

Amb la seva particular ironia, en l’enregistrament el prestigiós xef ens va relatar el primer contacte del seu amic amb El Bulli; mantenia que va ser el restaurant qui va trobar Adrià i no al revés, i recordava amb modèstia que gràcies «aquesta casualitat afortunada de la història» es va poder reunir «la que ha estat la parella de ball més formidable de la cuina de tots els temps». Soler i Adrià van formar un tàndem sensacional que portaria El Bulli a noves altures, transformant-lo en un dels millors restaurants del món.

En el seu petit enregistrament Puig va aprofitar també per felicitar el seu amic, va elogiar amb entusiasme el reconeixement que feien empresaris de Roses a un «geni creatiu que també és empresari» i «a qui ningú mai li ha regalat res», va dir. A més, va felicitar els empresaris «pel sol fet de ser-ho en circumstàncies difícils on ser emprenedor a vegades és una tasca poc valorada i plena d’entrebancs», afirmava.

Des de l’Associació d’Empresaris li volem retre aquest petit homenatge a qui va ser gran defensor de la cuina catalana des de l’alta cuina i un dels xefs més estimats del país.

Molt probablement, sense el seu gest el gran projecte d’El Bulli i tot el que ha representat i representa per Roses no hauria estat possible.