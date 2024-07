Vetllar per ella / Arxiu

Una novel·la, guanyadora del Premi Goncourt 2023, Vetllar per ella, de Jean-Baptiste Andrea (Empúries. Barcelona, maig 2024), on en quasi 500 pàgines se’ns presenta una història d’amor i amistat amb el rerefons de l’art de l’escultura, i dos personatges gens convencionals: un genial escultor nan i una hereva avançada al seu temps que no vol saber res del futur que li tenen reservat.

Comença pel final, en un llit de mort a la tardor del 1986, en un monestir italià, on l’escultor Michelangelo Vitaliani exhala el seu darrer alè. Tota la novel·la és un flashback que repassa quasi seixanta anys de la història europea: l’entreguerres i, sobretot, la pujada del feixisme italià i les convulsions de la Segona Guerra Mundial.

Jean-Baptiste Andrea, nascut a Saint-Germain-en-Laye el 1971, ha viscut a Canes (França) i per raó de la seva professió de guionista i productor cinematogràfic ha viatjat sovint als Estats Units. El seu primer llibre, Ma Reine, li va aconseguir una dotzena de premis literaris, i va ser aclamat per la crítica i el públic. Va representar el naixement d’un autor amb un poder novel·lístic rar.

L’any 2023 amb Veiller sur elle desplega una trama amb múltiples personatges. L’art, l’escultura i una imatge de la pietà (la Pietà Vitaliani) que per la seva simbologia, bellesa i cruesa desperta inquietuds i tremolors en qui la veu, arriba a ser un problema per a l’Església dels anys 50, així que el Vaticà decideix retirar-la de la vista del públic i tancar-la en els soterranis d’un monestir, on per un privilegi especial permet a l’autor de retirar-s’hi també, per vetllar per ella.

Les pàgines dedicades a l’Església són un retrat del pontificat de Pius XII, abans del canvi produït per Joan XXIII i el seu Concili Vaticà II. Retrata l’equilibri davant el feixisme de Mussolini i la problemàtica amb la defensa dels jueus.

L’ascens i la caiguda de Mussolini fan trontollar els fonaments d’una Itàlia en procés d’unificació. La idea de l’home nou del feixisme atrau a molts personatges i terratinents de la perifèria. També el mestre Vitaliani es veu subjugat per aquest corrent, fins que Viola, la jove filla de la família Orsini, el convenç que ha de trencar amb ells.

A Itàlia, als anys quaranta, es deia que hi havia tres coses incompatibles entre elles: la intel·ligència, l’honradesa i el feixisme. Qui és intel·ligent i feixista, no és honrat; qui és honrat i feixista, no és intel·ligent; i qui és intel·ligent i honrat, no és feixista.

Entre els fills dels Orsini hi ha un feixista, un bisbe que arriba a cardenal i una filla (Viola) que és independent, original i fantàstica. I ella és qui amb el seu estil de vida arrossega l’escultor i el redimeix de situacions de pobresa, de vulgaritat i d’alcoholisme, fins a fer-ne un acadèmic de belles arts.

L’autor, amb una tasca com la dels qui van traient la imatge que ja hi ha en el bloc de marbre, va retratant una època que té moltes semblances amb el que vam viure a la península Ibèrica, influït pel nacional-catolicisme. Un estil ple de simbolismes, de comparacions, de jocs de paraules que enamoren i fan engrescadora la lectura.

