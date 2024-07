Més Mossos a l’Alt Empordà

Dos agents dels Mossos d'Esquadra / EUROPA PRESS

Ha trigat, però la nova comissaria dels Mossos a la Jonquera ja és una realitat. Una infraestructura que, en paraules del cap del cos Eduard Sallent, servirà per donar una «bona resposta» a les «dificultats que suposa un entorn fronterer». Al seu costat, tot i lamentar la tardança en la posada en servei de la comissaria, Míriam Lanero insistia en aquestes «dificultats» perquè «estem en una zona on la diferència de lleis amb França fa que moltes persones vinguin a delinquir a casa nostra». L’alcaldessa de la Jonquera posava sobre la taula els problemes al voltant del tràfic de drogues. Una realitat, explicada amb diferents veus i posant el focus al barri del Portús en un acurat reportatge firmat per Sònia Fuentes fa dues setmanes a EMPORDÀ, que cada cop és més evident. Per a tothom, polítics inclosos. Fins al punt que, després de l’obertura de la comissaria de la Jonquera, ara també se n’ha anunciat una de nova a Llançà (veurem quan es fa realitat...).

La situació a la Jonquera, on com recordava Lanero passen 11.000 camions al dia, els repetitius desmantellaments de cultius de marihuana a Figueres i arreu de la comarca, la creixent presència d’armes de foc... La comissaria de la Jonquera és uns pas endavant, com també ho seria la de Llançà. Ara bé, els passos endavant seran insuficients si des de Barcelona no entenen una realitat. Per la seva situació geogràfica, l’Alt Empordà té unes necessitats diferents de les d’altres punts del país. Se’n diu frontera que, encara que desaparegués físicament, continua allà pel que fa a diferències de lleis entre estats, realitats econòmiques diverses, alts moviments de persones i mercaderies. Sí. A l’Alt Empordà calen més Mossos, i més serveis, que en altres comarques amb els mateixos habitants.