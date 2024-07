Palau i Fabre, a Grifeu

Palau i Fabre fotografiat a Grifeu, Llançà, on va passar molts estius / Cedida per Fundació Palau i Fabre

«Totes m'estimen a mi / i jo les estimo totes. / Vagarejo, pelegrí, / al llarg d'un somni de noies. / Doneu-me un cor més petit, / que aquest que tinc no se m'omple. / Només l'anhel d'infinit / i el vent, per les quatre portes».

Versos, aquests, de Josep Palau i Fabre. El poeta-alquimista tornà del seu exili de París i es va instal·lar a Llançà el 1961 i, a partir del 1972, hi va passar els estius. Palau i Fabre era feliç a la nostra vila, concretament rostos amunt de la platja de Grifeu. Allà hi menava una vida assossegada, es llevava d'hora i baixava a la platja, per tal de no trobar-hi massa gent. De vegades, jo mateix l'havia vist passejant pels volts de la plaça Major de la vila, la gorra al cap i la barba grisa. Així s'expressà ell sobre aquell temps: «Els primers anys a Grifeu, la sensació d'aïllament era molt forta. Duia jo una vida gairebé d'eremita. Havia d'anar a peu a comprar a Llançà, encara que bufés una tramuntana de por. El segon any, per sort, es va obrir un petit supermercat a Grifeu i, a més de comprar-hi, podia intercanviar cada dia quatre paraules». El 2 de setembre de 1961, Palau ens oferí una vetllada poètica, amb J.V. Foix i Tomàs Garcés, al pati de darrere del Centre Cultural. Amb motiu de la inauguració del nou Col·legi Públic Pompeu Fabra, el 1981, foren convidats com a conferenciants Joan Triadú i Maria Aurèlia Capmany, cosa que irrità Palau, que ens ho va fer saber.

Josep Palau i Fabre va néixer a Barcelona l'any 1917 i va morir-hi el 2008. Ell sempre es mostrà admirat de la nostra costa: «El paisatge de Cap de Creus que obiro des de la terrassa és el més grandiós de la costa catalana. És un paisatge mascle, quan fa núvol o rúfol i bat la tramuntana esdevé no sols adust, sinó agressiu. He observat que a les dones els agrada especialment aquest paisatge del Cap de Creus. Un dels paratges més imponents que hagi vist mai és a tocar de la impressionant cala Taballera. L'evoco en el meu conte La llegenda dels ulls de sirena. Segons els vells de l'època, el darrer lloc on hi hagué sirenes fou a Cap de Creus».

Palau i Fabre, entre altres guardons, rebé al llarg de la seva vida el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, la Medalla d'Honor de l'Ajuntament de Barcelona, la Creu de Sant Jordi i l'Office de l'Orde des Arts et des Lettres. Entre les seves obres literàries destaquen Balades amargues, L'aprenent del poeta, Poemes de l'alquimista i Doble assaig sobre Picasso, entre altres. Beatus ille és el nom d'un breu poema de Palau: «Sortós qui sense seny ha travessat el mar / i ha conegut el món de l'una banda a l'altra, / qui obeint el seu vent se n'anava a l'atzar, / que és el millor país per als cors sense mare. / Sortós qui com un foll» ... O també destacaríem aquest altre: «Jo em donaria a qui em volgués / com si ni jo me n'adonés / d'aquest donar-me, com si ho fes / un jo de mi que m'ignorés. / Jo em donaria a qui es donés / a canvi meu per sempre més» ...

Paraules seves d'agraïment: «No em puc queixar de la difusió que ha conegut la meva poesia a través de la cançó. Han interpretat poemes meus Maria del Mar Bonet, Maria Laffitte, Ramon Muntaner, Joan Manuel Serrat ... Vaig rebre com una vàlvula d'oxigen la notícia que Maria del Mar havia musicat Jo em donaria a qui em volgués. Acabem amb el seu Comiat: «On podré dir, on podré deixar escrit, on podré inscriure / la polpa del fruit d'or sinó en el fruit, / la tempesta en la sang sinó en la sang, / l'arbre i el vent sinó en el vent d'un arbre? / On podré dir la mort sinó en la meva mort / morint-me? La resta són paraules»...