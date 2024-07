Club d’Escacs Figueres

Partides d'escacs. / EMPORDÀ

Fa més de dos anys, quatre mesos després que comencés la guerra entre Rússia i Ucraïna, van arribar a casa meva tres ucraïnesos que venien amb poc més que una maleta. Un d’aquests tres, l’Ilya Lemeshev, era un jove de setze anys orfe de mare i amb un pare atrapat a la guerra. Alt, distret, musculós, esparpillat i un xic atemorit, sabia d’ell que tenia una habilitat especial: els escacs.

Desfetes les maletes i gestionats els tràmits necessaris –la burocràcia va ser àgil per als refugiats de guerra–, internet va ajudar-me a canalitzar l’habilitat de l’Ilya. El cercador, que selecciona amb una rapidesa esparverant, va dur-me a una pàgina web amb molt de text i algunes fotografies. A la capçalera, el nom: · «Club Escacs Figueres». Amb una esperança bastant escèptica, vaig escriure a un formulari de contacte. No més de vint-i-quatre hores més tard va respondre’m el president d’aquest club d’escacs, en Carles Falgueras: «Hola, Daniel, i tant que ens agradaria, i tant… No només això, sinó que és a punt de començar l’Obert Internacional de Figueres. Potser voldria jugar el torneig! Dura vuit dies. A més, aquest proper dissabte al matí fem un torneig d’escacs actius, semiràpids (10’+3”). També el podria jugar, independentment de si juga l’altre o no… Podem conèixer-nos demà dimecres al matí, a partir de dos quarts d’onze. Et deixo el meu mòbil; per trucada o Whatsapp ens podrem comunicar millor...».

Enteneu què és, l’agilitat? Enteneu què significa, la capacitat d’acollida?

Primer de tot, confessaré que no vaig entendre res sobre la nomenclatura d’aquests tornejos a què en Carles feia referència. Aniré encara una mica més enllà: des de la meva absoluta ignorància escaquística, us haig de reconèixer que jo pensava només en un grup de gent aficionada que quedava en un indret concret durant el cap de setmana i feia quatre partidetes per passar l’estona. Res més lluny de la realitat!

D’ençà de la primera trobada en una cèntrica pastisseria de Figueres, l’Ilya va sentir-se acollit per tots i cadascun dels membres del club. Durant els més de dos anys que ha viscut a casa meva, l’Ilya ha participat a mil i un tornejos, individuals o per equips, a la nostra ciutat, a la província de Girona, a Catalunya, a l’estat espanyol i fins i tot a la Catalunya Nord. Tot això embolcallat en unes estructures d’organització impressionants i impulsat per allò que és imprescindible per tal que les coses funcionin bé: les persones.

Complerts els divuit anys, l’Ilya Lemeshev s’ha traslladat a viure a Anglaterra. Era el seu somni, i ja viu a la ciutat de York. Durant els dos anys que ha viscut aquí, ha gaudit de l’amistat d’una gran família, el Club d’Escacs Figueres, que l’ha ajudat en absolutament tot fins a l’ultimíssim moment. No citaré noms, perquè no vull oblidar-me de ningú ni tampoc que cap dels seus amics se senti incòmode. Tanmateix, faré una excepció: Albert Pi, amb tu l’Ilya ha trobat el germà que no té.

Sapigueu, amics del Club d’Escacs Figueres, que l’Ilya us porta al cor i que probablement el tornareu a veure aviat, entre taulers, peons, cavalls, torres i reis.