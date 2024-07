Pis a Figueres? Són 600 euros

El relat consolidat des de fa anys està explicat infinitat de cops. Tothom, que pot, marxa als pobles del voltant a la recerca d’una caseta amb un petit jardí perquè no volen viure a Figueres per culpa de... I els punts suspensius els omplen com vostès vulguin, parlant d’inseguretat, de substitució demogràfica, de qualitat de vida, de les escoles o de falta d’oferta d’habitatges unifamiliars. Però, si canviem el relat per les dades, apareix una pregunta. Si la gent, que pot, vol marxar de Figueres, per què és la ciutat de les comarques gironines on més ha crescut el preu del lloguer en el darrer any? Un 9%. Més que a Olot (4%) i que a la ciclista ciutat de Girona (6%). I no cal ser economista per entendre que el preu puja perquè, encara que el relat digui que la gent vol marxar de Figueres, encara n’hi ha molta buscant pis en una ciutat on la falta d’oferta encareix el lloguer. Ara, llogar un pis a Figueres costa gairebé 600 euros (593). És un 9% més car que fa un any i, anant més enrere, un 25% més que abans de la pandèmia.

La combinació entre creixement poblacional, que ara sí que està convertint en real la «Figueres dels 50.000 habitants», i la retirada de pisos del mercat lloguer provoca una situació perversa per a tots els figuerencs, sobretot els més joves, que no poden permetre marxar a la casa de Peralada, Vilabertran o Capmany. La retirada de pisos del mercat és evident. Entre el 2011 i el 2013, cada any es van formalitzar més de 1.600 contractes de lloguer a la ciutat. El 2023 només van ser 1.118. I, al ritme actual, aquest 2024 encara seran menys. Segurament, poc més d’un miler. És a dir, encara que sí que hi ha gent que vol viure a Figueres, cada cop els serà més complicat i més car trobar pis de lloguer.

