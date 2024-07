Eleccions i esperança?

Un ciutadà elegint el seu vot per a la segona volta de les eleccions legislatives a França. / Nazaret Romero

Fa unes setmanes, just abans de la primera volta de les eleccions legislatives a França, un jugador de la selecció francesa, en Kilian Mbappé (París, 1998), fill de pares camerunesos, va fer unes declaracions parlant expressament als joves francesos que calia que «votessin contra els extrems» i a treballar pels valors de la diversitat, la tolerància i el respecte.

Pocs dies abans, Taylor Swift (Pensilvània, 1989), cantant, va fer el mateix clam en relació amb les eleccions dels EUA, però ella directament proposava un vot contra Donald Trump, contra el candidat republicà.

Encara, Grafton Tanner (Columbia, EUA, 1990) escriptor i professor a la Universitat de Geòrgia (USA) feia unes declaracions a la revista El Temps (València, 18/06/2024): «El perill de Trump i els que són com ell és que pinten el passat com una realitat que era millor. ‘Has de sentir nostàlgia per una Nord-amèrica dels anys cinquanta, quan els homes blancs podien fer el que volien i tothom era heterosexual’, diuen. I asseguren que ells seran els que tornaran el país a aquesta utopia passada. La nostàlgia no és més perillosa que l’esperança, la ràbia o tristesa són experiències humanes que es fan servir de moltes maneres, però a vegades es converteixen en armes al servei de causes no gaire justes. I, com a reacció, crec que cal una mica de resistència a aquesta nostàlgia blanquejada».

«L’Església ha de ser una Església d’acollida. Per acollir els nouvinguts temporalment, turistes i viatgers, o els que intenten refer les seves vides entre nosaltres».

El papa Francesc parla sovint de l’esperança com una virtut cristiana i humana. Ara, en ocasió del Jubileu del 2025, ens convida a transformar els signes dels temps que són esdeveniments que passen, en signes d’esperança, començant per la pau del món. Així, recorda que «l’exigència de la pau ens interpel·la a tots i urgeix que es duguin a terme projectes concrets».

El Papa aposta per la pau i l’abolició de la pena de mort. L’Any Jubilar, diu, ha de portar l’esperança als presos, als malalts, als joves, als immigrants, a la gent gran i als pobres. «El pròxim Jubileu serà un Any Sant caracteritzat per l’esperança que no pot defraudar, que és l’esperança en Déu. Que ens ajudi també a recuperar la confiança necessària en els vincles interpersonals, en les relacions internacionals, en la promoció de la dignitat de tota persona i en el respecte de la creació».

Des de l’esport (Mbappé), des de la cançó (T. Swift), des de la cultura (G. Tanner) o des de la religió (papa Francesc) se’ns parla de política, de l’extrema dreta, de la dignitat de la persona humana.

Em ve com anell al dit la reflexió que fa el bisbe de Girona, fra Octavi Vilà, en el Full Parroquial de diumenge passat (7/07), quan diu: «L’Església ha de ser una Església d’acollida. Per acollir els nouvinguts temporalment, turistes i viatgers, o els que intenten refer les seves vides entre nosaltres, fugint de la pobresa i la manca de recursos a la seva terra, ens cal veure-hi sempre el rostre del Crist».

I afegeix: «Escriu Sant Benet en la seva Regla que ‘tots els forasters que es presenten (al monestir) han de ser acollits com el Crist, ja que Ell un dia dirà: Era foraster i em vau acollir.’ (RB 53,1). No és pas aquest un mal consell, ans al contrari; ens pot ser molt útil per no veure en l’altre un estrany, un competidor o fins i tot un invasor».

És bo que des de l’esport, la cançó, la cultura o des de la religió ens parlin de valors humans en oposició als extremismes, i sobretot en aquest moment fent-nos veure els perills de la dreta més extrema.

Quan surti publicat aquest article a l’EMPORDÀ ja s’haurà celebrat la segona volta de les legislatives a França; i potser, com a mal menor, l’esforç de les forces de dreta i esquerra hauran aconseguit que l’extrema dreta no tingui majoria absoluta.

I, jo em pregunto: I, des de la política, què se’ns diu?